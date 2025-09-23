Svaštara

Njima stiže novac do 30. septembra: Jedan znak treba da se oproba u igrama na sreću

Dok se većina znakova savetuje da budu pažljivi s troškovima, pojedini horoskopski znaci bi mogli da se obogate ili dođu do neočekivanog prihoda…

Sunce u Vagi donosi potrebu za ravnotežom i smirenim odlukama, pa je dobro što će do kraja mjeseca biti manje ishitrenih finansijskih poteza. Ipak, dok se većina znakova savjetuje da budu pažljivi s troškovima, pojedini horoskopski znaci bi mogli da se obogate ili dođu do neočekivanog prihoda.

Vaga

Za Vage je ovo ključni period godine. Do 30. septembra otvaraju im se mogućnosti da naplate stare dugove ili da dobiju novac kroz iznenadne dogovore i bonuse. Sve što su vrijedno radile u prethodnom periodu sada može donijeti plod, piše naj žena.


