Ovo su najosvetoljubiviji znakovi. Kad ih povrijedite, bolje bježite

Opraštanje nije svima jednako lako. Dok neki ljudi brzo prelaze preko uvreda i nastavljaju dalje, postoje i oni koji uvredu pamte mjesecima, pa čak i godinama. U astrologiji tri znaka posebno se izdvajaju po svojoj osjetljivosti i potrebi da vrate udarac. Njihova strastvena priroda tjera ih da uravnoteže račune, i to često na način koji nitko ne zaboravlja.

Škorpion

Škorpion je znak koji se najčešće povezuje s osvetoljubivošću. Njegova duboka priroda znači da sve doživljava intenzivno – ljubav, prijateljstvo, ali i izdaju. Kada ga netko povrijedi, teško će to zaboraviti. Ne reagira odmah, ali dugo nosi bol i čeka pravi trenutak. Njegova osveta rijetko je nagla – najčešće je hladna, promišljena i precizna. Škorpion vjeruje da pravda postoji tek kada druga strana osjeti istu bol koju je nanijela.

Lav

Lavovi ne podnose izdaju ni nepoštovanje. Njihov ponos teško podnosi situacije u kojima se osjećaju poniženima, a ako se to dogodi pred drugima, reakcija je još snažnija. Kada ih povrijedite, Lav neće skrivati svoju ljutnju. Njihova osveta često je teatralna i jasna, jer Lav želi svima pokazati da nitko ne može nekažnjeno povrijediti njegov autoritet. Iako s vremenom mogu oprostiti, trenutak kada planu ostaje upečatljiv.

Bik

Bikovi djeluju mirno i stabilno, no kada ih netko duboko povrijedi, otkrivaju drugu stranu. Oni teško puštaju stvari i imaju nevjerojatnu sposobnost da pamte uvrede. Kada odluče uzvratiti, to rade polako, ali uporno. Njihova osveta nije nagla, već strpljiva i temeljita. Bik ne odustaje dok ne osjeti da je ravnoteža ponovno uspostavljena, pa makar trebalo dugo čekati, piše index.

