Tri znaka koja uvijek sve rade za druge, a sebe stavljaju na zadnje mjesto

U životu često srećemo ljude koji nesebično brinu o svima oko sebe, dok vlastite potrebe ostavljaju po strani. Takva požrtvovnost može izgledati plemenito, ali često dovodi do toga da se osjećaju iscrpljeno i zanemareno. Oni se trude usrećiti druge, ponekad i pod cijenu vlastite sreće, pa se njihova dobrota lako uzima zdravo za gotovo. Astrologija ističe nekoliko znakova koji imaju upravo tu sklonost – uvijek staviti druge na prvo mjesto, a sebe na posljednje.

Ribe

Ribe su poznate po svojoj osjetljivosti i suosjećajnosti. Ljudi rođeni u ovom znaku često osjećaju tuđu bol kao da je njihova vlastita, pa se potpuno posvećuju pomaganju drugima. Iako to čini da ih drugi vole i cijene, nerijetko zanemaruju svoje granice i potrebe. Njihova empatija ponekad ih dovodi do toga da se osjećaju iskorišteno. Ribe su znak koji uvijek želi biti podrška, čak i kada im to nanosi štetu.

Rak

Rakovi su prirodni zaštitnici. Njihova najveća želja je stvoriti sigurno i toplo okruženje za svoje najbliže, pa često stavljaju obitelj i prijatelje ispred sebe. Iako ih to čini omiljenima i pouzdanima, nerijetko zapostavljaju vlastite želje i snove. Rakovi teško kažu “ne”, jer se boje da će time povrijediti druge. Njihova nesebičnost je iskrena, ali ponekad im donosi emocionalni teret.

Djevica

Djevice su praktične i odgovorne, a njihova potreba da budu od pomoći često prelazi granice. Uvijek su tu da pomognu savjetom, uslugom ili konkretnim djelovanjem, bez obzira na vlastite obaveze. Njihova sklonost perfekcionizmu često ih tjera da brinu više o tuđim nego o vlastitim problemima. Iako su pouzdane i odane, teško im je priznati da im je potrebna pauza. Djevice zbog svoje požrtvovnosti lako završe iscrpljene i potisnute u drugi plan, piše index.

Facebook komentari