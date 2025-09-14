Studentski vodič za preživljavanje: Spisak namirnica koje spašavaju dan

Zato je pametan odabir namirnica ključ preživljavanja studiranja. Donosimo listu osnovnih stvari koje su jeftine, dugo traju i lako se pripremaju.
Potrebne namirnice
Ne morate opremati kuhinju kao profesionalac, ali ovih nekoliko namirnica će vam olakšati život i spasiti od gladi.
– Tjestenina je bez konkurencije u studentskoj prehrani. Lako se kuha i ide uz sve.
– Riža je idealna kao osnova za jela, posebno ako imate ostatke povrća, jaja ili konzervi.
– Jaja za doručak, večeru, sendvič ili tjesteninu.
– Zamrznuto povrće, jeftino, uvijek spremno, nema guljenja ni pranja.
– Tuna u konzervi, za sendviče, salate, tjesteninu ili tortilje.
– Pasirana rajčica, osnova za brze sosove, čorbe ili variva.
– Zobene pahuljice, doručak koji drži sitost, sladak ili slan.
– Luk i bijeli luk, traju dugo, a daju okus svakom jelu.
– Konzervirani grah ili kukuruz, za salate, priloge, ili kao dodatak jelu.
– Hljeb (idealno zamrznut), uvijek pri ruci, bez bacanja.
– So, biber, crvena paprika, origano, vegeta, osnovna su postava svakog kuhinjskog ormarića.
– Ulje, suncokretovo ili maslinovo, ako budžet dozvoljava.
– Kečap i majoneza, idealno za sendviče, tjesteninu ili kad jelu fali “nešto”.
Ideje za brza jela
Evo nekoliko jela koja se prave za 10 do 15 minuta, a koštaju manje od 4 KM po porciji: tjestenina, riža sa povrćem i jajetom, tortilje ili sendviči, zobene kaše.
Studentski budžet ne mora značiti instant supe i paštete svaki dan. Uz pametnu nabavku i osnovne vještine, možete sebi pripremiti brze, ukusne i pristupačne obroke i pritom uštedjeti vrijeme i novac, prenosi Avaz.