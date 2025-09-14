Studentski vodič za preživljavanje: Spisak namirnica koje spašavaju dan

Zato je pametan odabir namirnica ključ preživljavanja studiranja. Donosimo listu osnovnih stvari koje su jeftine, dugo traju i lako se pripremaju.

Potrebne namirnice

Ne morate opremati kuhinju kao profesionalac, ali ovih nekoliko namirnica će vam olakšati život i spasiti od gladi.

– Tjestenina je bez konkurencije u studentskoj prehrani. Lako se kuha i ide uz sve.

– Riža je idealna kao osnova za jela, posebno ako imate ostatke povrća, jaja ili konzervi.

– Jaja za doručak, večeru, sendvič ili tjesteninu.

– Zamrznuto povrće, jeftino, uvijek spremno, nema guljenja ni pranja.

– Tuna u konzervi, za sendviče, salate, tjesteninu ili tortilje.

– Pasirana rajčica, osnova za brze sosove, čorbe ili variva.

– Zobene pahuljice, doručak koji drži sitost, sladak ili slan.

– Luk i bijeli luk, traju dugo, a daju okus svakom jelu.

– Konzervirani grah ili kukuruz, za salate, priloge, ili kao dodatak jelu.

– Hljeb (idealno zamrznut), uvijek pri ruci, bez bacanja.

– So, biber, crvena paprika, origano, vegeta, osnovna su postava svakog kuhinjskog ormarića.

– Ulje, suncokretovo ili maslinovo, ako budžet dozvoljava.

– Kečap i majoneza, idealno za sendviče, tjesteninu ili kad jelu fali “nešto”.

Ideje za brza jela

Evo nekoliko jela koja se prave za 10 do 15 minuta, a koštaju manje od 4 KM po porciji: tjestenina, riža sa povrćem i jajetom, tortilje ili sendviči, zobene kaše.

Studentski budžet ne mora značiti instant supe i paštete svaki dan. Uz pametnu nabavku i osnovne vještine, možete sebi pripremiti brze, ukusne i pristupačne obroke i pritom uštedjeti vrijeme i novac, prenosi Avaz.

