Astrolozi upozoravaju: Dva znaka privlače najopasniju karmu

U astrologiji se često govori o karmičkim obrascima, odnosno životnim lekcijama koje se ponavljaju sve dok ih ne savladamo. Neki horoskopski znakovi nose posebno teške karmičke izazove. Njihova snaga i intenzitet mogu ih odvesti do velikih pobjeda, ali i do bolnih iskustava ako ne nauče nositi vlastite strasti i moć. Prema astrolozima, upravo Škorpion i Ribe najčešće privlače najopasniju karmu.

Škorpion

Škorpioni su znak transformacije, dubine i tajni. Njihova karmička lekcija povezana je s moći, kontrolom i intenzivnim emocijama. Često ulaze u odnose obilježene jakom privlačnošću, ali i destruktivnim obrascima. Njihova tvrdoglavost i strast navode ih da se drže situacija i ljudi koji im nanose bol. Karma ih uči da pravo oslobođenje ne dolazi kroz kontrolu, već kroz prihvaćanje i opraštanje.

Kada svoju energiju usmjere na pozitivnu transformaciju, Škorpioni mogu postati snažni iscjelitelji i vođe. No, ako pokleknu pred mračnom stranom, karma ih vraća na isti put sve dok ne nauče otpustiti ono što ih sputava.

Ribe

Ribe su znak suosjećanja, duhovnosti i osjetljivosti. Njihova karmička lekcija povezana je s iluzijama i granicama. Često se nađu u ulozi spasioca ili žrtve, privlačeći ljude kojima je potrebna pomoć. U tom procesu zaboravljaju na vlastite potrebe i lako se iscrpljuju.

Njihova karma ih uči da suosjećanje ne znači odricanje od sebe. Ribe moraju naučiti razlikovati istinsku empatiju od samouništavanja. Kada pronađu ravnotežu, postaju inspirativni i duhovno snažni. Ako ostanu u obrascima žrtvovanja, život ih vraća na početak sve dok ne nauče brinuti i o sebi.

Škorpioni i Ribe imaju potencijal za veliku mudrost, ali i najteže karmičke izazove. Njihov put često uključuje suočavanje s iluzijama, gubicima i pitanjima moći. Tek kada usvoje lekcije koje im karma donosi, mogu ostvariti punu snagu i postati najdublji znakovi horoskopa, piše index.

