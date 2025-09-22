Pripadnici ovih znakova najveći su lažljivci

Laganje je osobina koju svi ponekad prakticiramo, no neki ljudi to rade češće i vještije od drugih. Prema astrologiji, postoje znakovi koji su posebno skloni skrivanju istine, preuveličavanju događaja ili potpunom izmišljanju priča. Njihovi razlozi mogu biti različiti – od želje da se zaštite, preko potrebe da izgledaju bolje u očima drugih, pa sve do obične zabave. Iako laži ponekad djeluju bezazleno, one ipak mogu narušiti povjerenje u odnosima. Upravo se tri horoskopska znaka izdvajaju kao najveći lažljivci.

Blizanci

Blizanci su poznati po svojoj komunikativnosti i brzom jeziku, no ta osobina često ih dovodi i do laganja. Oni se lako prilagođavaju situacijama i ljudima, pa često mijenjaju verzije priče ovisno o tome s kim razgovaraju. Njihove laži nisu uvijek zlonamjerne, ali ih koriste kako bi izbjegli neugodne situacije ili zabavili okolinu. Blizanci se toliko spretno služe riječima da ih je ponekad teško uhvatiti u neistini. Ipak, upravo ta vještina čini ih jednim od znakova koji najčešće posežu za lažima.

Ribe

Ribe često žive u svom svijetu mašte i iluzija, zbog čega lako zamagle granicu između stvarnosti i izmišljenog. Njihove laži često dolaze iz želje da izbjegnu sukobe ili zaštite vlastite osjećaje. Umjesto da kažu istinu koja bi mogla povrijediti druge, Ribe će se poslužiti bijelom laži. Međutim, njihova sklonost pretjerivanju i dramatiziranju često stvara dojam da nisu iskrene. Iako njihove laži nisu uvijek zle namjere, mogu izazvati nepovjerenje u odnosima.

Vaga

Vage žele održavati sklad i mir u svakom odnosu, a kako bi to postigle, nerijetko se služe lažima. Njima je lakše izreći ono što druga strana želi čuti nego riskirati sukob ili nezadovoljstvo. Ponekad će izmisliti priču kako bi se predstavile u boljem svjetlu, a ponekad samo da bi izbjegle neugodan razgovor. Iako su njihove namjere često dobre, laži koje koriste s vremenom se mogu nagomilati i dovesti do ozbiljnijih problema. Upravo zato Vage spadaju među znakove kojima se teško u potpunosti vjerovati, piše index.

