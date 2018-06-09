Mars ulazi u Škorpiju, spremite se za paklene promjene: Ova 4 znaka čeka životni cunami

Donosi period transformacije, strasti, hrabrosti, ali i sukoba, ljubomore te izbijanja potisnutih emocija na površinu.

Mars u Škorpiji traži da se suočimo s onim što smo do sada skrivali, da očistimo stare rane, prekinemo loše odnose i hrabro krenemo u novi život. Astrolozi naglašavaju da je ovo vrijeme velikog intenziteta i promjena. Nema bježanja od onoga što boli – došlo je vrijeme da se suočimo sa sobom, transformišemo i krenemo u novi ciklus jači nego ikada, prenosi Novi.

Evo šta Mars u Škorpiji donosi svakom horoskopskom znaku:

Ovan

Pripremite se za introspekciju – stare rane i potisnute emocije izlaze na vidjelo. Idealno vrijeme za unutrašnje čišćenje i rad na sebi.

Bik

Mogući su sukobi s partnerima i dragim ljudima. Ljubomora i potreba za kontrolom izlaze na površinu. Vrijeme je da naučite lekciju o kompromisu.

Blizanci

U vama će se probuditi detektivski duh – tragat ćete za istinom, otkrivati skrivene motive i istraživati duboke teme. Pazite da ne skliznete u paranoju.

Rak

Emocije će vas nositi kao talasi. Moguća je napetost u porodici, ali uz pravilno kanalisanje energije ovo može biti period velikog emotivnog iscjeljenja. Pazite da vam jezik ne bude brži od pameti, jer bi to moglo dovesti do žestokih sukoba s emotivnim partnerom.

Lav

Bićete gurnuti iz zone komfora. Mars traži da se suočite s izazovima koje izbjegavate. Snaga i hrabrost su vaši saveznici, ali pazite da ne dominirate previše – neko vam to neće oprostiti.

Djevica

Osjetit ćete snažnu potrebu da uvedete red – u zdravlju, na poslu i u svakodnevnim obavezama. Energija Marsa u Škorpiji pomaže da se posvetite detaljima, ali pazite da ne pretjerate u perfekcionizmu.

Vaga

Mars donosi tenzije u partnerstvima. Bićete primorani jasno reći šta želite i gdje podvlačite crtu. Diplomatski, ali odlučno – to je vaš put, pa kud puklo da puklo. Ljudi oko vas biće iznenađeni vašim odlukama.

Škorpija

Vaš period moći! Mars u vašem znaku daje vam hrabrost i snagu da prekinete toksične odnose i transformišete svoj život. Neke Škorpije bi mogle donijeti odluku o razvodu, što će šokirati njihovu okolinu.

Strijelac

Bićete suočeni s izazovima u fokusu i disciplini. Energije će biti dovoljno za velike planove, ali rezultati neće stizati odmah. Potrebni su vam strpljenje i istrajnost.

Jarac

Mars vas usmjerava na redefinisanje ciljeva. Osjetit ćete pritisak odgovornosti, ali ovo je prilika da odlučite šta je zaista vaša želja, a šta samo očekivanje drugih. Vrijeme je da naučite argumentovano braniti svoje stavove.

Vodolija

Moguće su tenzije u prijateljstvima, porodici i na poslu. Bićete testirani kako da spojite svoju slobodu i autentičnost s potrebom za bliskošću. Pazite da se ne oglušite o tuđe osjećaje.

Ribe

Vaša intuicija sada radi punom snagom. Snovi, osjećaji i tajne izlaze na površinu. Ako ih kanališete kroz umjetnost ili duhovni rad, možete doživjeti snažnu transformaciju koju već dugo priželjkujete.

