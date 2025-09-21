Sedmični horoskop: Novi izazovi, iznenadne ponude i unutarnji mir

Donosimo sedmičnu astrološku prognozu za razdoblje od 22. do 28. rujna 2025. godine.

Ovan

Posao: U utorak vas očekuje iznenadni poziv na prezentaciju projekta o kojem niste znali, iskoristite priliku da pokažete spontanost.

Ljubav: Vikend donosi kratko, ali snažno poznanstvo koje će vas natjerati da preispitate svoje dosadašnje izbore.

Zdravlje: Povećana napetost u rukama i ramenima, pokušajte uvesti kratke pauze i lagano istezanje.

Bik

Posao: Sredinom tjedna dobivate informaciju o internim promjenama koje će zahtijevati prilagodbu vašeg rasporeda.

Ljubav: Subota donosi neočekivani kompliment osobe iz okoline, što će vas iznenaditi i razveseliti.

Zdravlje: Povećana osjetljivost na vremenske promjene, pripazite na pravilnu hidrataciju i odmor.

Blizanci

Posao: U četvrtak ćete dati mišljenje o planu za koji nitko drugi ne želi preuzeti odgovornost.

Ljubav: Nedjelja donosi spontani izlazak koji bi mogao otvoriti vrata zanimljivom poznanstvu.

Zdravlje: Krajem tjedna moguća lagana vrtoglavica, posvetite pažnju pravilnom disanju i nedostatku sna.

Rak

Posao: U ponedjeljak ćete biti uključeni u sastanak za razmjenu ideja na kojem će vaša ideja dobiti neočekivanu podršku.

Ljubav: Srijeda donosi pomirbu nakon nesporazuma, a vikend vas vodi u intimniji razgovor s partnerom.

Zdravlje: Osjetljivost kože i manja iritacija u drugom dijelu tjedna, izbjegavajte jake kozmetičke preparate.

Lav

Posao: U četvrtak vas čeka sastanak koji mijenja smjer jednog projekta, no na vama je da unesete kreativnost.

Ljubav: Petak donosi iznenadnu poruku koja vas stavlja u središte nečije pažnje.

Zdravlje: Krajem tjedna osjetit ćete pad koncentracije, pomozite si laganim šetnjama i dubokim disanjem.

Djevica

Posao: U srijedu vam se pruža prilika da predložite praktično rješenje koje bi moglo ubrzati rad cijelog tima.

Ljubav: Vikend donosi iznenadni poziv na zajedničko putovanje ili kraći izlet, prihvatite ga.

Zdravlje: Problemi s probavom zbog promjene prehrambenih navika, birajte jednostavnija jela.

Vaga

Posao: Utorak donosi raspravu o novoj strategiji u kojoj će se cijeniti vaša smirenost i preciznost.

Ljubav: Nedjelja donosi lijepu priliku za druženje u manjem krugu i ugodno iznenađenje od partnera.

Zdravlje: Moguće su blage glavobolje zbog napetosti, kratke šetnje na zraku mogu pomoći.

Škorpion

Posao: Petak otvara mogućnost suradnje na projektu s kolegom s kojim niste dosad radili, suradnja bi mogla biti uspješna.

Ljubav: Sredina tjedna donosi neobičnu situaciju koja otkriva skrivena partnerova razmišljanja.

Zdravlje: Povećana potreba za odmorom i snom, tijelo vam signalizira da usporite.

Strijelac

Posao: U srijedu stiže poziv za sudjelovanje na događaju na kojem možete steći korisne kontakte.

Ljubav: Subota donosi priliku za susret s osobom iz vaše prošlosti u potpuno novom kontekstu.

Zdravlje: Moguća bol u donjem dijelu leđa, pomozite si laganim istezanjem i promjenom položaja tijekom rada.

Jarac

Posao: Početkom tjedna imat ćete priliku podijeliti svoje viđenje situacije i time promijeniti odluku tima.

Ljubav: Vikend donosi toplu i iskrenu atmosferu koja će produbiti bliskost u vezi.

Zdravlje: Moguća prolazna iscrpljenost, isplanirajte vrijeme za potpuni odmor.

Vodenjak

Posao: U četvrtak ćete dobiti priliku da predstavite ideju višem menadžmentu, iskoristite trenutak.

Ljubav: Nedjelja donosi smirenje i zajednički plan s partnerom koji vas oboje veseli.

Zdravlje: Potreba za više kretanja, pokušajte ubaciti kraću fizičku aktivnost u dnevni raspored.

Ribe

Posao: U srijedu se pojavljuje neočekivan problem koji će zahtijevati brzu i kreativnu reakciju.

Ljubav: Petak donosi opušten i zabavan trenutak s partnerom koji briše napetost.

Zdravlje: Krajem tjedna moguća pojačana osjetljivost na buku i gužve, potražite mirnije okruženje, piše index.

