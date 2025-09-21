Svaštara

Sedmični horoskop: Novi izazovi, iznenadne ponude i unutarnji mir

3.6K  
Objavljeno prije 16 minuta

Donosimo sedmičnu astrološku prognozu za razdoblje od 22. do 28. rujna 2025. godine.

Donosimo sedmičnu astrološku prognozu za razdoblje od 22. do 28. rujna 2025. godine.

Ovan

Posao: U utorak vas očekuje iznenadni poziv na prezentaciju projekta o kojem niste znali, iskoristite priliku da pokažete spontanost.
Ljubav: Vikend donosi kratko, ali snažno poznanstvo koje će vas natjerati da preispitate svoje dosadašnje izbore.
Zdravlje: Povećana napetost u rukama i ramenima, pokušajte uvesti kratke pauze i lagano istezanje.

Bik

Posao: Sredinom tjedna dobivate informaciju o internim promjenama koje će zahtijevati prilagodbu vašeg rasporeda.
Ljubav: Subota donosi neočekivani kompliment osobe iz okoline, što će vas iznenaditi i razveseliti.
Zdravlje: Povećana osjetljivost na vremenske promjene, pripazite na pravilnu hidrataciju i odmor.

Blizanci

Posao: U četvrtak ćete dati mišljenje o planu za koji nitko drugi ne želi preuzeti odgovornost.
Ljubav: Nedjelja donosi spontani izlazak koji bi mogao otvoriti vrata zanimljivom poznanstvu.
Zdravlje: Krajem tjedna moguća lagana vrtoglavica, posvetite pažnju pravilnom disanju i nedostatku sna.

Rak

Posao: U ponedjeljak ćete biti uključeni u sastanak za razmjenu ideja na kojem će vaša ideja dobiti neočekivanu podršku.
Ljubav: Srijeda donosi pomirbu nakon nesporazuma, a vikend vas vodi u intimniji razgovor s partnerom.
Zdravlje: Osjetljivost kože i manja iritacija u drugom dijelu tjedna, izbjegavajte jake kozmetičke preparate.

Lav

Posao: U četvrtak vas čeka sastanak koji mijenja smjer jednog projekta, no na vama je da unesete kreativnost.
Ljubav: Petak donosi iznenadnu poruku koja vas stavlja u središte nečije pažnje.
Zdravlje: Krajem tjedna osjetit ćete pad koncentracije, pomozite si laganim šetnjama i dubokim disanjem.

Djevica

Posao: U srijedu vam se pruža prilika da predložite praktično rješenje koje bi moglo ubrzati rad cijelog tima.
Ljubav: Vikend donosi iznenadni poziv na zajedničko putovanje ili kraći izlet, prihvatite ga.
Zdravlje: Problemi s probavom zbog promjene prehrambenih navika, birajte jednostavnija jela.

Vaga

Posao: Utorak donosi raspravu o novoj strategiji u kojoj će se cijeniti vaša smirenost i preciznost.
Ljubav: Nedjelja donosi lijepu priliku za druženje u manjem krugu i ugodno iznenađenje od partnera.
Zdravlje: Moguće su blage glavobolje zbog napetosti, kratke šetnje na zraku mogu pomoći.

Škorpion

Posao: Petak otvara mogućnost suradnje na projektu s kolegom s kojim niste dosad radili, suradnja bi mogla biti uspješna.
Ljubav: Sredina tjedna donosi neobičnu situaciju koja otkriva skrivena partnerova razmišljanja.
Zdravlje: Povećana potreba za odmorom i snom, tijelo vam signalizira da usporite.

Strijelac

Posao: U srijedu stiže poziv za sudjelovanje na događaju na kojem možete steći korisne kontakte.
Ljubav: Subota donosi priliku za susret s osobom iz vaše prošlosti u potpuno novom kontekstu.
Zdravlje: Moguća bol u donjem dijelu leđa, pomozite si laganim istezanjem i promjenom položaja tijekom rada.

Jarac

Posao: Početkom tjedna imat ćete priliku podijeliti svoje viđenje situacije i time promijeniti odluku tima.
Ljubav: Vikend donosi toplu i iskrenu atmosferu koja će produbiti bliskost u vezi.
Zdravlje: Moguća prolazna iscrpljenost, isplanirajte vrijeme za potpuni odmor.

Vodenjak

Posao: U četvrtak ćete dobiti priliku da predstavite ideju višem menadžmentu, iskoristite trenutak.
Ljubav: Nedjelja donosi smirenje i zajednički plan s partnerom koji vas oboje veseli.
Zdravlje: Potreba za više kretanja, pokušajte ubaciti kraću fizičku aktivnost u dnevni raspored.

Ribe

Posao: U srijedu se pojavljuje neočekivan problem koji će zahtijevati brzu i kreativnu reakciju.
Ljubav: Petak donosi opušten i zabavan trenutak s partnerom koji briše napetost.
Zdravlje: Krajem tjedna moguća pojačana osjetljivost na buku i gužve, potražite mirnije okruženje, piše index.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh