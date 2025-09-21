JESENSKI EKVINOCIJ 2025.: Poticaj na promjene – energija kreće u drugom smjeru

Ekvinocij 22. rujna/septembra donosi prekretnicu u astrološkoj godini. Energija se počinje pomicati u novome smjeru, potičući promjenu, razvoj i rast, piše atma.

Gledamo li astrološku godinu, rujanski/septembarski ekvinocij je jedna polovica puta i vrijeme kada prolazimo kroz poglavlje na kojem smo radili. Iako nećemo stići do kraja ovog putovanja sve do proljetnog ekvinocija, možemo razmisliti o tome kako smo stigli do ove faze našeg putovanja i kako bismo željeli da završi.

Kako biste voljeli da ovo poglavlje završi? U kojem smjeru želite odvesti ostatak priče? Možete biti pisac svog života. Iako nemamo potpunu kontrolu nad događajima u našim životima, Ekvinocij je dobro vrijeme da progovorimo i damo Svemiru, sebi i drugima, do znanja što nam je potrebno.

Ekvinocij i tanki veo

Ekvinocij se dugo smatra svetim vremenom kada je veo između fizičkog i duhovnog svijeta tanak, a energetska mreža planeta dolazi u višu vibraciju i sklad. Cijela Majka Zemlja reagira na Ekvinocij, a to je nešto što bismo možda čak mogli vidjeti s promjenom godišnjih doba.

Na sjevernoj hemisferi priroda počinje odbacivati i otpuštati. Na južnoj hemisferi priroda počinje cvjetati i listati. Bez obzira gdje živite, svi možemo osjetiti ovu promjenu energije koja teče kroz naše živote. Možda ćemo otkriti da neke stvari treba otpustiti i da neke stvari dolaze u puni cvat.

Saznanje o tome što trebamo proširiti, a što trebamo suziti može se iskristalizirati u svitanje Ekvinocija. Možemo početi uviđati što nam je najvažnije, na što želimo potrošiti svoju energiju i gdje želimo staviti svoje namjere.

Ako se osjećamo neravnotežno ili se želimo stopiti s energijama Majke Zemlje, namjerno provođenje vremena na otvorenom u povezanosti s prirodom može biti nevjerojatno harmonizirajuće i ljekovito.

Rujanski/septembarski ekvinocij i početak sezone Vage

Rujanski/septembarski ekvinocij također donosi početak sezone Vage, znaka Zodijaka koji je snažno povezan s pronalaženjem ravnoteže i protoka između davanja i primanja u našim životima. Vaga također predstavlja sebe unutar drugoga, što je u biti ono što postajemo u mnogim različitim odnosima u našim životima.

Sviđa li nam se tko smo kad smo u blizini određenih ljudi? Postoje li neki odnosi koji izvlače najbolje iz nas? Postoje li određeni odnosi koji nas izazivaju da rastemo pokrećući naše traume i podsvjesna ponašanja? Postoje li veze koje su jednostavno zabavne i koje nas podsjećaju na radost koju imamo? Postoje li odnosi koji se čine jednostranim ili odnosi koje moramo održavati kako bismo ostali profesionalni ili održali mir?

Odnosi su vrlo često naši najveći učitelji. Trebamo ih kako bismo napredovali, rasli i razumjeli tko smo zapravo.

Ako želite malo poraditi na odnosima, ekvinocij i energije sezona Vage mogu biti dobro vrijeme.

Praktična vježba

Razmislite o svom najbližem, najdubljem ili najdosadnijem odnosu, a zatim pogledajte sljedeća pitanja. Ova pitanja mogu biti škakljiva, stoga se udubite u njih. Vodite se svojom intuicijom ili jednostavno počnite pisati i vidite koji će odgovori izniknuti. Ova pitanja zapravo nisu osmišljena da se na njih odgovori u potpunosti, već da probude ili potaknu različite ideje ili uvide.

Što mislite, čemu vas ovaj odnos pokušava naučiti?

Osjećate li da ova veza ima karmičke veze ili je zapisana u ugovoru vaše duše? Ako je tako, što mislite koja je viša svrha svega?

Je li možda projektirate ili želite da stvari budu drugačije nego što jesu?

Slušate li doista i jasno komunicirate u ovom odnosu ili samo pretpostavljate?

Treba li nešto promijeniti u ovom odnosu i ako treba, može li ta promjena krenuti od vas?

Kako možete djelovati kao najbolja verzija sebe u ovom odnosu?

Koji dijelovi vas su ugušeni u ovoj vezi? Koji dijelovi vas se potiču na procvat?

Facebook komentari