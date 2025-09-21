Financijski horoskop od 22.9. do 28.9.: Vodenjak otvara nova vrata uspjeha, Ribe donose hrabre odluke!

Djevice će se susresti s iskušenjem da reagiraju naglo i impulzivno, ali upravo bi to moglo ugroziti njihovu financijsku sigurnost. Ako uspijete zadržati hladnu glavu, otvorit će vam se prilike za zaradu i poštovanje okoline. Strijelci, budite vrlo pažljivi. Troškovi bi mogli izmaći kontroli, a rizični potezi donijeti gubitke. Najbolje je odgoditi nepotrebne kupnje i zadržati novac za ono što je doista važno.

Tjedan od 22. do 28.9.2025. donosi pomak koji će mnogima probuditi ambiciju i želju da svoje ideje pretvore u konkretne rezultate. Ulazak Marsa u Škorpiona od ponedjeljka daje posebnu dinamiku – energija postaje snažna, odlučna i pomalo neumoljiva. To znači da će prednost imati oni koji se usude krenuti naprijed i koji ne bježe od izazova.

Astrolozi naglašavaju da će intuitivni uvidi igrati važnu ulogu: kroz male znakove i naizgled slučajne događaje Svemir će vam pokazivati kamo usmjeriti svoju pažnju.

Ovaj tjedan otvara prostor za nove početke, ulaganja, poslovne dogovore pa čak i za preispitivanje starih obrazaca koji su vas do sada sputavali.

Evo što očekuje svaki znak Zodijaka.

Ovan

Ovnovi ulaze u razdoblje koje će ih doslovno „zapaliti“. Energija je na vrhuncu i donosi im priliku da izgrade nešto trajno – bilo da se radi o poslu, zaradi ili novim poslovnim vezama. Ovo nije tjedan za odmaranje.

Najbolje ćete funkcionirati ako se okružite ljudima koji vas potiču i inspiriraju. Sada je trenutak da pokrenete projekte koji vam donose uzbuđenje, jer upravo iz strasti dolazi najveći uspjeh.

Zvijezde vam poručuju – hrabrost će vam donijeti plodove.

Bik

Bikovi će osjetiti da imaju snažnu podršku obitelji i prijatelja, a to im daje unutarnju stabilnost i samopouzdanje. Čak i sitnice, poput odabira crvene ili zlatne boje u odijevanju, mogu im poslužiti kao simboličan podsjetnik na obilje koje žele privući.

Mars vam pomaže da se nosite s izazovima, a unutarnja harmonija donosi osjećaj da ste na pravom putu.

Jedino na što trebate paziti jest prisutnost toksičnih ljudi koji bi mogli narušiti vaš mir. Ako se suočite s nejasnim financijskim pitanjima, vjerujte svom iskustvu – ono je vaša najveća snaga.

Blizanci

Blizanci će ovog tjedna imati priliku izaći iz začaranog kruga starih navika. Ako želite privući novac i uspjeh, morat ćete se odreći stereotipa i otvoriti se svježim idejama.

Ovo je povoljno razdoblje za introspekciju, prepoznavanje vlastitih slabosti i njihovu transformaciju. Poslovno, pred vama su prilike za rast, ali samo ako izbjegnete ljude koji šire sumnju i kritiku.

Ne trošite energiju na rasprave i ne dopustite da vas obeshrabre negativne vijesti – fokusirajte se na put prema naprijed.

Rak

Rakovi će zbog oslabljene Venere osjećati kako im pregovori i poslovna komunikacija ne idu od ruke. Možda ćete imati dojam da vas drugi ne razumiju ili da vaše riječi gube snagu.

Ključ uspjeha leži u suradnji. Oslonite se na prijatelje i ljude od povjerenja – njihovi savjeti bit će dragocjeni.

Vikend može donijeti napetosti, posebno u razgovorima i pregovorima. Umjesto da forsirate, povucite se i pričekajte povoljniji trenutak.

Lav

Lavovima se poručuje da ovoga tjedna zaborave na kritike, prijetnje i optužbe. Takav pristup mogao bi donijeti više štete nego koristi.

Umjesto toga, birajte diplomaciju i strpljenje. Poštivanje pravila i preuzimanje odgovornosti donijet će vam stabilnost i dugoročnu korist.

Važno je i očistiti karmu – svaki pozitivan čin koji učinite sada, privući će vam obilje u budućnosti.

Djevica

Djevice će se susresti s iskušenjem da reagiraju naglo i impulzivno, ali upravo bi to moglo ugroziti njihovu financijsku sigurnost.

Ako uspijete zadržati hladnu glavu, otvorit će vam se prilike za zaradu i poštovanje okoline. Neke Djevice mogle bi se naći u ulozi vođa ili osoba od povjerenja.

Obratite pažnju na znakove koje vam šalje Svemir – oni vam jasno govore da ste na pragu pozitivnih promjena.

Vaga

Vagama je potrebna mjera. Ako krenete previše naglo, riskirate stres i iscrpljenost. Zvijezde savjetuju da poslu pristupite mirno, s dovoljno odmora i vremena za regeneraciju.

Najviše ćete postići ako se usmjerite na rutinske zadatke i korak po korak rješavate složenije obaveze.

Tvrdoglavost bi mogla dovesti do sukoba – umjesto toga birajte fleksibilnost i strpljenje.

Škorpion

Mars u vašem znaku donosi ogromnu snagu, no pitanje je kako ćete je usmjeriti. Ako pretjerate s agresivnim pristupom, mogli biste izazvati neželjene posljedice.

Radite u timu, dijelite ideje i pažljivo razmišljajte prije donošenja važnih odluka.

Kupnje i financijska ulaganja dobro razmotrite – ovih dana sve treba biti promišljeno. Iako će vas pratiti snažna energija, najbolje rezultate postići ćete uz dozu samokontrole.

Strijelac

Strijelci će morati obratiti pažnju na ljude koji im crpe energiju. Okružite se osobama koje vas motiviraju i pune optimizmom, jer ćete tako najbolje iskoristiti tjedan.

Financijski, budite vrlo pažljivi. Troškovi bi mogli izmaći kontroli, a rizični potezi donijeti gubitke. Najbolje je odgoditi nepotrebne kupnje i zadržati novac za ono što je doista važno.

Ako ipak idete u kupovinu, učinite to u društvu voljene osobe – to će vas sačuvati od impulzivnih odluka.

Jarac

Jarci bi trebali smanjiti kontakt s negativnim vijestima i ljudima koji unose nemir. Ako uspijete očuvati mir i fokus, bit ćete iznimno produktivni i učinkoviti.

Planirajte svaki korak s preciznošću i ne donosite prenagljene financijske odluke.

Planeti su vam naklonjeni, no važno je ostati realan i oprezan.

Vodenjak

Vodenjaci će osjetiti da im se otvaraju vrata napretka. Ovo je idealan trenutak za ulaganja, kredite, nove poslovne projekte i financijske transakcije.

Mnogi bi mogli dobiti povišicu, bonus ili priliku za dodatnu zaradu.

Čak i honorarni poslovi sada mogu donijeti stabilan prihod. Podrška voljenih osoba daje vam dodatnu sigurnost i motivaciju.

Ribe

Ribe bi se mogle osjetiti tromo i sklono odgađanju, no upravo je sada ključno pokazati inicijativu. Mars donosi energiju izravnosti i odlučnosti – iskoristite je!

Vrijeme je dobro za veće kupnje, osobne i obiteljske.

Ako se odvažite izaći iz zone komfora i promijenite zastarjele metode rada, financijska nagrada neće izostati.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

