Pomrčina Sunca u Djevici – Vidi, prihvati, otpusti i ozdravi

Ova pomrčina nam jasno pokazuje što sada trebamo učiniti i kuda nas vode Uran i Pluton ako se usudimo rastati od onoga što činimo po navici, a nije dobro za nas. Uz Sunce i Mjesec na zadnjem stupnju Djevice, tu je i Mars na zadnjem stupnju Vage. Nešto ide prema kraju, čak i s snažnim unutarnjim osjećajem hitnosti. Sad ili nikad. No polako, moguće je da ne vidimo cijelu sliku.

Posljednja pomrčina u ovoj godini odvija se na posljednjem stupnju Djevice, 21.9. u 21 sat i 54 minute.

Možemo očekivati izlaz iz onih okolnosti u kojima se osjećamo zaglavljeno, zarobljeno, u kojima živimo u zabludi i očekujemo nešto što se možda neće dogoditi.

Pokazuje nam što je potrebno privesti kraju, od čega odustati jer nema smisla. Ne može se dalje po starom.

Skreće nam pogled na one načine djelovanja i razmišljanja kojima sami sebe sabotiramo i umanjujemo sebe, svoju snagu, svoju moć.

Suočavamo se sa svojim strahovima i samonametnutim ograničenjima. Ne znam, nisam sigurna/siguran, taj perfekcionizam koji nas sputava da naprosto krenemo – pa što bude.

Život je bolje živjeti, umjesto planirati i kontrolirati.

Zdrava kontrola postoji u prisutnosti. Tu i sada. Jasno vidim sebe u tom odnosu, u određenoj poslovnoj situaciji. I iz tog mjesta mogu napraviti promjenu.

U narednih šest mjeseci pozabavit ćemo se poslom koji radimo, uvjetima koje imamo na poslu i načinu na koji mu pristupamo. I tu je prilika da nešto završimo. Netko će shvatiti da je nužno opustiti se i s više mira obavljati radne zadatke. Otpustiti stres i prevelika očekivanja koja sami sebe namećemo. Pogledati u uvjerenja koja nas drže na poslu i u odnosima koje smo davno prerasli.

Vrijeme je da pogledamo u svoje zdravlje, u odnos koji imamo prema vlastitom tijelu i njegovim potrebama. Postoji li nešto što teško ili nikako probavljaš u svom životu?

Promjena rutine vodi i prema kvalitetnijoj svakodnevici.

Što možemo vidjeti?

Nesigurnost, strah, unutarnjeg kritičara, dio sebe koji nas koči, sklonost zavaravanju, nešto što se ponavlja, a krade nam energiju za promjenu. Vidimo ono što više nismo i što više ne želimo.

Što možemo pokrenuti?

Ovo je vrijeme kada se rastajemo od jednog poglavlja života i ulazimo u novi prostor. Uran u Blizancima dolazi s korisnom informacijom, razgovorom, novim učenjem. Pluton u Vodenjaku donosi transformaciju i duboku podršku od prijatelja ili udruga i udruženja. Sada činimo drukčije nego dosad. Ohrabrujemo se na nove aktivnosti. Unutarnja promjena i veliko ‘ne’ svemu što nas udaljuje od sebe, donosi pozitivne promjene u vanjskom svijetu.

Posljednji put pomrčine na relaciji Ribe/Djevica bile su prisutne kroz 2015.-2017., 2006.-2008.. Možda tu pronađete neki trag kuda vas vodi ova serija pomrčina koja završava od ožujka iduće godine.

Dopustite si vrijeme da bolje vidite i shvatite.

Odluke donosite u miru sa sobom.

Ne žurite prema promjeni ako niste sigurni.

Birajte ono što doprinosi vašem fizičkom, emocionalnom i mentalnom zdravlju.

Briga o sebi najveći je izraz ljubav koji si možemo pokloniti.

Julijana Oremović

