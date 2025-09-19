Ostavljaju haos i brige iza sebe: Od danas za ova 3 znaka kreće bolji život i blagostanje

Za tri horoskopska znaka, ovaj tranzit predstavlja prekretnicu. Podstiču se mala poboljšanja i njegovanje stabilnih rutina. Za njih, bolji dani počinju upravo sada.

1. Lav

Kako da ti život postane bolji, kad se već sada osjećaš sjajno? Tvoja pozitivna energija čini da svijet oko tebe izgleda ljepše, i to je tvoj dar.

Mjesec u Djevici ti donosi novu jasnoću. Iskorištavaš svoju mudrost i shvataš da pravi napredak dolazi postepeno – kroz svakodnevne, male korake. Upravo ta spoznaja donosi ti unutrašnji mir.

2. Vaga

Ovaj Mjesec ti pomaže da prepoznaš koliko ti znači red i jasna struktura. Od 19. septembra, počet ćeš primjećivati kako i najmanje promjene u tvojoj rutini pozitivno utiču na tvoje raspoloženje. Život koji priželjkuješ počinje realnim planiranjem.

Možda ćeš osjetiti potrebu da postaviš granice – i to je sjajan korak. Organizuj se, suoči se s onim što si odlagao i odbaci navike koje te sputavaju.

Ne moraš sve riješiti odmah. Dovoljno je da ideš korak po korak.

3. Vodolija

Mjesec u Djevici donosi ti dozu praktičnosti. Na dan 19. septembra, osjetit ćeš poboljšanje jer ćeš konačno fokusirati energiju na ono što je zaista bitno, umjesto da se rasipaš na sve strane.

Možda ćeš biti inspirisan da pojednostaviš svoj život – pa makar to značilo samo da pospremiš dom. Znamo koliko haotičan prostor može uticati na raspoloženje, i koliko je olakšanje kad je sve na svom mjestu.

Ovaj tranzit te usmjerava ka stvarima koje nisu dramatične, ali ipak zahtijevaju tvoju pažnju. Osjetit ćeš više zadovoljstva i unutrašnje ravnoteže. Slobodno to nazovi “jesenskim čišćenjem”. Na dobrom si putu da svoj život učiniš boljim, prenosi Novi.

