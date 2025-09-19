Razvija se novi polarni vrtlog koji utječe na zimu: Evo šta će se dogoditi ako se uruši

Ova razlika pokreće veliku cirkulaciju niskog tlaka, poznatu kao polarni vrtlog, koja se proteže od površine Zemlje visoko u atmosferu. Polarni vrtlog ima ključnu ulogu u oblikovanju zimskog vremena u Sjevernoj Americi, Kanadi i Europi. Kada je vrtlog snažan, pojačano mlazno strujanje zadržava hladni zrak unutar Arktičkog kruga, što često rezultira blažim zimskim uslovima u srednjim geografskim širinama.

Međutim, ako vrtlog oslabi ili se uruši, što se događalo u nekoliko proteklih zima, hladni zrak može slobodnije prodirati prema jugu, donoseći hladnoće i potencijalno snijeg u regije poput Sjedinjenih Država i Europe, piše Severe Weather, a donosi Večernji. Dva ključna faktora mogu oblikovati nadolazeću zimu 2025./2026.: La Niña i kvazi-dvogodišnja oscilacija (QBO). La Niña, anomalija hladnijih površinskih temperatura u tropskom Tihom oceanu, povećava vjerojatnost događaja stratosferskog zagrijavanja (SSW) za 60-75 posto, što može dovesti do kolapsa polarnog vrtloga, osobito sredinom i krajem zime.

Historijski podaci pokazuju da su takvi događaji često rezultirali ekstremnim hladnoćama u srednjim geografskim širinama. QBO, redovita promjena smjera vjetrova u tropskoj stratosferi između istočnih i zapadnih faza svakih otprilike 17 mjeseci, također igra važnu ulogu. Negativna (istočna) faza QBO-a dodatno slabi polarni vrtlog, povećavajući šanse za poremećaje mlaznog strujanja i izljeve hladnog zraka. Kombinacija La Niñe i negativnog QBO-a stoga upućuje na veću vjerojatnost dinamične zime s nestabilnim vremenskim obrascima.

Početkom oktobra, temperaturna prognoza pokazuje razvoj hladne jezgre iznad polarnog kruga, što je srce polarnog vrtloga. Hladnija jezgra može ojačati vrtlog u ranim fazama zime, no utjecaj La Niñe i QBO-a sugerira da bi vrtlog mogao oslabiti tijekom sezone. Ako dođe do kolapsa vrtloga, regije poput Sjedinjenih Država i Europe mogle bi iskusiti hladnije temperature i povećanu vjerojatnost snijega.

No, stručnjaci upozoravaju da su ovi uslovi samo dio složene slagalice globalnih vremenskih obrazaca. Iako La Niña i QBO povećavaju šanse za nestabilnu zimu, tačan ishod ovisit će o dodatnim atmosferskim i oceanskim faktorima. Građani u srednjim geografskim širinama trebali bi se pripremiti za potencijalno promjenjivo vrijeme u nadolazećoj zimskoj sezoni, prenosi Radiosarajevo.

