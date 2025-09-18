Mars u Škorpiji uticat će na emocije, posao, ljubav… svaki aspekt naših života! Šta čeka sve znakove od 22. septembra?

Mars će ući u znak Škorpije u ponedeljak, 22. septembra, a sa sobom nam donosi intenzivnu energiju, usmjeravajući onu iz raspršenih varnica u usredsređen plamen koji može da gori dugo.

Kada Mars, planeta akcije, strasti i borbenosti, uđe u polje Škorpije, energije su intenzivnije i dublje usmjerene. Ovo je period u kojem površna rješenja i kompromisi teško prolaze, a traži se istina, suština i potpuna transformacija.

Mars je u Škorpiji na svom terenu, pa njegova moć dolazi do izražaja snažnije nego u mnogim drugim znakovima.

Mars u Škorpiji donosi strast, odlučnost i hrabrost da se suočimo sa sopstvenim strahovima. Emocije su intenzivnije, a želja za kontrolom i prodorom u dubinu pojačana. Pripadnici različitih znakova mogu biti skloniji ljubomori, posesivnosti i tajnovitosti, ali i neverovatnoj istrajnosti u onome što žele da ostvare.

Borbenost na poslu zbog novog tranzita Marsa

U poslovnoj sferi ovaj tranzit daje fokus, disciplinu i spremnost na dugoročnu borbu. Nema odustajanja ni pred većim izazovima jer nas Mars u Škorpiji uči da je ponekad potrebno spaliti staro kako bismo oslobodili prostor za novo.

Idealno je vreme za strategijsko planiranje, rješavanje složenih zadataka i hrabre poteze.

Kako će Mars u Škorpiji uticati na ljubav?

Strasti se produbljuju, a odnosi mogu postati intenzivniji nego inače.

Ovo je period u kojem veze prolaze kroz test, ili se jačaju kroz otvorenost i duboku povezanost ili pucaju ako nema iskrene osnove.

Privlačnost i hemija postaju izrazito naglašeni tokom Marsa u Škorpiji, a možete očekivati da će među čaršavima biti još vatrenije.

Mračna strana Marsa u Škorpiji

Negativna strana ovog tranzita može biti preterana kontrola, osvetoljubivost ili sklonost manipulaciji. Tako vam je to ponekad sa Škorpijama!

Takođe, potisnuti bes može da ispliva u nepredviđenim trenucima. Ključ je u tome da energiju usmjerimo na konstruktivne ciljeve, odnosno na kreativnost, sport, transformaciju i introspektivni rad.

Ako prihvatimo intenzitet ovog tranzita i iskoristimo ga za lični razvoj, Mars u Škorpiji može biti jedan od najproduktivnijih i najuzbudljivijih astroloških perioda u godini, piše glossy.

