Energetski portal se otvara: 21. septembra dva znaka horoskopa dižu se kao feniks – sve im ide od ruke

Kažu astrolozi da će se tog dana otvoriti neka posebna vrata i da će sreća osvanuti baš za dva znaka. Njima stiže prilika da promjene život, ojačaju i napune džepove.
Škorpija – vrijeme da preuzmeš sve u svoje ruke
Škorpije su poznate po tome da osećaju svaku promjenu u vazduhu, a sad im Univerzum šalje šansu kakva se retko viđa. Posao, pare, lična snaga – sve im ide u prilog. Ako ste Škorpija, vrijeme je da zaboravite stare brige i krenete napred jači nego ikad.
Jarac – sav trud se sad isplaćuje
Jarčevi su vrijedni i uporni, znaju da čekaju i rade polako ali sigurno. E, sad im se sve to vraća! Na pomolu su nova poslovna vrata, finansijski dobitak i poštovanje koje zaslužuju. Drugim riječima – njihovih pet minuta je stiglo!
Portal i njegova moć
Astrolozi kažu da se ovakvi „portali“ otvore s vremena na vrijeme i ko zna da ih iskoristi, taj može da napravi ogroman skok – u poslu, ljubavi ili na duhovnom planu. A ovaj put, Škorpije i Jarčevi imaju kartu u prvom redu.
Kako da iskoristite ovaj trenutak?
Slušajte sebe i svoj unutrašnji glas.
Ne odbacujte prilike koje naiđu – možda baš ta „iz vedra neba“ bude ključna.
Držite fokus, ne posustajte – istrajnost se sad nagrađuje.
I vjerujte – ništa nije slučajno.
Škorpije i Jarčevi, 21. septembar je vaš dan! Univerzum vam šalje talas snage i uspjeha, samo ga zgrabite i ne puštajte, piše naj žena.