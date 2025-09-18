Ljudi rođeni u ovim znakovima boje se neuspjeha više nego ičega…

Ambiciozni, sposobni i često vrlo talentirani, ali iza tog sjaja krije se stalni strah da bi mogli posrnuti. Za njih neuspjeh nije samo prepreka, nego gotovo osobni poraz koji brižno pokušavaju izbjeći pod svaku cijenu. Planiraju, analiziraju i rade više nego itko, sve kako bi izbjegli i najmanju mogućnost pada. Njihova želja za uspjehom golema je, ali jednako golema je i njihova bojazan da bi ga mogli izgubiti.

Jarac: Perfekcionist opsjednut postignućima

Jarčevi postavljaju visoke ciljeve i ne odustaju dok ih ne ostvare, ali svaki korak prate sa strepnjom. U njihovoj glavi neuspjeh znači da nisu dovoljno dobri, pa rade više i jače od svih kako bi izbjegli i najmanju mrlju na svojem uspjehu.

Djevica: Kritičarka koja ne prašta pogreške

Djevice su najveći kritičari i to ponajviše samima sebi. Za njih je svaki propust ogroman problem, pa ih strah od neuspjeha tjera na savršenstvo. Umjesto da slave ono što su postigle, često se boje onoga što bi mogle pogriješiti.

Rak: Emotivac koji ne želi razočarati

Rakovi se boje neuspjeha jer ga doživljavaju osobno. Strah ih je da bi neuspjehom razočarali voljene, pa ponekad preuzimaju više nego što mogu podnijeti. Njihova želja da budu podrška drugima često im stvara ogroman pritisak.

Lav: Kralj koji ne smije pasti

Lavovi vole biti u središtu pozornosti i pokazivati svoje uspjehe, ali upravo ih to čini izuzetno osjetljivima na neuspjeh. Za njih bi pad značio gubitak sjaja, pa se trude dvostruko više kako bi zadržali sliku nepobjedivosti, piše index.

Facebook komentari