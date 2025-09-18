Moćni tranzit do oktobra: Venera u Lavu donosi velike promjene u svim sferama života

U ponedjeljak je planeta ljubavi, Venera, ušla u znak Lava i upravo će ona donijeti promjene svim horoskopskim znacima. Osobe rođene u tri znaka Zodijaka mogu dobiti posebne rezultate tokom ovog tranzita Venere kroz znak njenog prijatelja – Sunca.

Venera će boraviti u ovom znaku sve do 9. oktobra, a ovo su promjene koje ovaj tranzit može donijeti u živote pojedinih znakova, piše Ona.rs.

Ovan

Tranzit Venere kroz znak Lava donijet će uspjeh i bliskost u ljubavnim odnosima. Ipak, bračni život može biti izazovan i donijeti određene probleme. Ako ste zaposleni u oblastima povezanim s luksuzom i estetikom, očekuje vas finansijski uspjeh. Venera u Lavu može donijeti i određene borbe u ličnim i poslovnim odnosima, pa je važno da pripazite na arogantno ponašanje. Ovaj tranzit se dešava u vašoj petoj kući, sektoru ljubavi, romantike, djece i klađenja. Donosi raznovrsne ličnosti i dinamiku u odnosima, što ukazuje na uzbudljiv i strastven period u ljubavnom životu.

Bik

Poslovni poduhvati biće solidni, ali morate biti oprezni kada su u pitanju finansije, jer bi vam mogao zatrebati kredit kako biste pokrili određene potrebe. Venera u Lavu može istaći vašu egoističnu stranu, što bi moglo izazvati probleme u međuljudskim odnosima, kao i dovesti do pogrešnog stava na profesionalnom planu. Ipak, ovaj tranzit će takođe istaći vaše najbolje osobine – strpljenje, lojalnost i nježnost, što vam može pomoći da izgradite dublje i kvalitetnije odnose, ako uspijete da kontrolišete sujetu.

Blizanci

Venera u Lavu biće povoljna i na ličnom i na profesionalnom planu. Pokazaćete poslovnu pronicljivost i inicijativu. Venera će prolaziti kroz vašu treću kuću – kuću braće i sestara, inicijative, kratkih putovanja i komunikacije. Dosadna, ustaljena rutina na poslu i u privatnom životu može se osvježiti uz inteligentan pristup i kreativnost. Ipak, ljubavna veza može izgubiti sjaj ako u nju ne unesete više uzbuđenja i novina, jer monotonija može oslabiti bliskost u odnosu.

Rak

Venera u Lavu donosi vam dobru finansijsku stabilnost i sposobnost da održite snažne veze u odnosima. Ipak, savjetuje se da se uzdržite od donošenja važnih ličnih i profesionalnih odluka tokom ovog perioda, jer one možda neće biti povoljne za vaš napredak. Venera će prolaziti kroz vašu drugu kuću – kuću porodice i finansija. Ovaj tranzit može donijeti uspjeh u finansijama, kao i sreću u porodičnim odnosima. Imaćete harmoničan odnos sa majkom, a očekuju vas i dobri prihodi i materijalna dobit.

Lav

Ovaj tranzit Venere biće povoljan za lične odnose i poslovne poduhvate. Očekuju vas dobri prihodi i jačanje veza s bliskim osobama. Ipak, budite oprezni – neopreznost i konflikti mogu dovesti do profesionalnih neuspjeha. S druge strane, imaćete priliku da uživate u svom vremenu jer vas očekuje napredak na poslu i dublja bliskost u emotivnim odnosima. Samopouzdanje koje ćete isijavati dodatno će ostaviti snažan utisak na vaše kolege i saradnike.

Djevica

Profesionalni napredak može doći kroz projekte u inostranstvu i duža putovanja, ali će istovremeno doći i do povećanih troškova. Lični odnosi ostaće skladni, ali bi trebalo da obratite pažnju na lične izdatke i kontrolišete potrošnju. Tranzit Venere kroz Lava može vas učiniti uticajnima u odnosima, ali i dovesti do visokih očekivanja kada su finansije na radnom mjestu u pitanju. Venera će prolaziti kroz vašu dvanaestu kuću – kuću gubitaka i inostranih veza, što može donijeti pozitivne rezultate u karijeri i povećanje udobnosti za vaše najbliže. Ipak, budite oprezni – težnja ka savršenstvu i previsoka očekivanja mogu vas udaljiti od podrške drugih ljudi, piše Ona.rs.

