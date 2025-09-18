Pomračenje Sunca 21. septembra nosi prevelike rizike: Čuveni ruski astrolog otkriva šta ne smijete da radite

Čuveni ruski astrolog otkriva šta nikako ne treba da radite kako biste izbjegli probleme.

Da li baš ovih dana planirate novi početak? Astrolozi upozoravaju: ovo pomračenje Mjesec-Sunce traži pauzu i završavanje započetog, a ne skok u nepoznato. Koridor eklipsi je počeo 7. septembra, pomračenjem Mjeseca, a kulminirće 21. septembra, pomračenjem Sunca.

Kada tačno počinje pomračenje Sunca

U noći 21. na 22. septembar, u 21:54 sati.

Gdje na nebu? Na samom kraju zodijačkog kruga, 30. stepen Djevice, gotovo na prelazu u Vagu. Vladar Djevice je Merkur, um, informacije, svakodnevne brige, pa mnogi mogu osetiti zamor, preopterećenost i potrebu da „odbace višak“.

Astrolog i tumač tarota Anđelika Petriščeva naglašava da poslednji stepen Djevice simbolizuje završetak i sabiranje: „Na eklipsu se stavlja debela tačka – šta je ostalo nedovršeno, dovršite. Lako je raskrstiti sa zastarelim, ali jednako je lako i isprovocirati konflikt ili donijeti nepromišljenu odluku.“

Pravila za dan pomračenja Sunca i oko njega

Pritisnite pauzu, odložite start.

Ne započinjite nove poslove, ne potpisujte ugovore, ne pravite „čvrste“ planove – energija dana je nestabilna, pa trud može otići uzalud.

Zatvorite sve što „visi u vazduhu“, tj. sve što vam je ostalo nedovršeno.

Pomračenje na 30 stepeni Djevice traži dovršavanje ciklusa: računi, rokovi, poruke, obećanja – stavite tačku.

Ne jurite promjenu – raščistite višak.

Ako osjećate preopterećenost informacijama i obavezama (Merkur!), birajte rasterećenje umjesto naglih rezova.

Čuvajte ličnu stabilnost.

Mogući su nesanica, nervoza, kolebanja raspoloženja. Ako imate zdravstvene tegobe (naročito kardiovaskularne), oslonite se na savjete ljekara, ne na rituale.

Ko je na udaru?

Najjači talas osjetiće rođeni od 21. do 23. septembra; zatim oni sa naglašenim planetama na kraju Device / početku Vage, kao i na 30° Blizanaca, Riba i Strijelca.

Mentalni rad predstavljaće dodatni teret.

Svi koji žive od uma i informacija (pisci, analitičari, IT, menadžeri) mogu osetiti da im je teret pretežak. Dajte sebi manje inputa, više pauza.

Slušajte tijelo i unutrašnji glas. Pustite prošlo, dovršite staro, ne srljajte u novo. Tek posle pauze izaberite smjer – racionalno i svjesno.

Ovo nije vrijeme dramatičnih zaokreta. Ako usporite i završite započeto, pomračenje vam može poslužiti kao čist rez i čist početak – ali tek poslije njega, piše alo.

