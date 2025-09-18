Koja era pripada vašem horoskopskom znaku? Provjerite jeste li rođeni u pravo vrijeme

Da li često mislite da ste zapravo rođeni u pogrešnom dobu? Možda se možete zamisliti na carskom balu? Ili biste željeli da živite u eri rađanja naučnog i tehnološkog napretka – u isto vrijeme kada i veliki umovi čovječanstva?

Astrolozi kažu da je svaki znak blizak svojoj eri. Ovdje bi oni predložili da odu.

Ovan

Ovnovi, ti impulsivni buntovnici, bili bi kod kuće šezdesetih godina prošlog vijeka, u eri hipija i rokera, idealizma i otuđenja. Ovo savršeno dočarava suštinu karaktera Ovna: stalno izazivanje običnog, ali uvijek ostaje na vrhu.

Bik

Bikovi su tvrdoglavi i ponekad beskompromisni – zato žive u pravom dobu. Danas je dan da se borite za ono za šta vjerujete da je ispravno i da ostanete mirni u svijetu koji se mijenja svake sekunde.

Blizanci

Blizanci su djeca informatičkog doba. Vole komunikaciju, teže sklapanju novih poznanstava, jačaju veze sa ljudima. Oni su odlični govornici i takođe vole da pričaju. Generalno, 1990-te, vreme procvata kompjutera, bile su njihov element.

Rak

Rakovi se savršeno uklapaju u eru romantizma ranog 19. vijeka. Poezija koja veliča prirodu, emocije, nepoznato, veoma je u skladu sa unutrašnjim svijetom Rakova, kojima je duhovna povezanost sa drugima na prvom mjestu.

Lav

Lavovi predstavljaju turbulentne evropske 1920, vrijeme kada su svi željeli da budu u centru pažnje. Bilo je to zlatno doba – sa sviješću o sopstvenoj vrijednosti, o sopstvenoj seksualnosti. Da, era je završena Velikom depresijom, ali Lavovi nisu spremni da razmišljaju o tome.

Djevica

Djevičino srce je dato dobu prosvetljenja, vremenu koje teži da pronađe odgovore na vječna pitanja. Želja za većim istinama o sebi, za poznavanjem univerzuma, za novim tehnološkim napretkom – to je cijela suština kako pažljive Djevice razmišljaju u svakodnevnom životu.

Vaga

Vaga bi se osjećala prijatno 50-ih godina 20. vijeka, neposredno poslije rata. Bilo je to doba odluka i mira, doba čuda diplomatije koje je trebalo učiniti da bi se sprečio novi rat. Tu bi dobro došli predstavnici ovog znaka – svojom ravnotežom i sposobnošću da promišljaju svaki korak.

Škorpija

Škorpije su bile najistaknutije 70-ih godina 19. vijeka – u zoru impresionizma. Slike prvih predstavnika ovog žanra bile su baš kao i predstavnici ovog znaka – s jedne strane, mahnite i strastvene, sa pretjeranim emocijama, a s druge – ispunjene dubinom, koju su umjetnici pokušavali da razumiju i prenesu.

Strijelac

Evo nekoga ko bi dobro prošao da živi u eri realizma – to je otprilike 70-ih 19. vijeka. Realizam je tada pokazao ljudima novu stranu poznatih stvari, podstakao njihovu radoznalost, želju da pronađu iskrene i iskrene odgovore na svako pitanje. Uopšte, radoznali i pedantni Strijelci bi se tamo osjećali prijatno.

Jarac

Jarčevi su rođeni oko vijek i po kasnije – njihovo idealno vrijeme bilo je viktorijansko doba i sredina 50-ih godina 19. vijeka. To je zato što Jarci veoma ozbiljno shvataju tradiciju. Oni bi voljeli da žive u svijetu gdje je status bitan, gdke se porodica veoma poštuje i gdje je hijerarhija važna.

Vodolija

Da li znate ko je bio uključen u naučnu revoluciju početkom 17. vijeka? Sigurni smo da Vodolije – na kraju krajeva, za njih ne postoji ništa zanimljivije od intelektualnih razgovora. Bila je to naučna revolucija koja je svijetu dala teleskop, matematičku analizu i zakone kretanja. Ali učinila je mnogo više – naučila je ljude da gledaju na svijet šire. Upravo ovako žive Vodolije.

Ribe

Idealno biste se osjećali kao kod kuće tokom renesanse, početkom 16. vijeka, kada je Leonardo da Vinči živio i radio. Ovo je bio idealan period za Ribe, koje vole da se izražavaju kroz introspekciju i blisko su povezane sa svetom oko sebe. Sigurni smo da biste postali veliki stvaraoci, piše Mondo.

Facebook komentari