Bije ih loš glas: Ovi znaci horoskopa su osvetoljubivi, mračni, dvolični

Blizanci

Ljudi rođeni u ovom znaku su društveni, brbljavi, hiroviti i pomalo znatiželjni. Međutim, vole da ogovaraju druge i uvijek žele da budu u centru pažnje. Mnogi ne vole Blizance zbog njihovog dvoličnog karaktera. Često je teško znati šta zaista misle o drugima.

U jednom trenutku su slatki prema nekome, a već u drugom postaju vrlo oštri. Takođe, Blizance ništa ne može dugo da zabavi, a kada im neko dosadi, bez mnogo dileme mu okrenu leđa. Njima je zabava na prvom mjestu i uvijek smišljaju načine da se zabave i udovolje sebi, piše alo.

Imaju pomalo čudan smisao za humor, oštar – često ne razumiju razliku između šale i uvrede. Takođe, predanost im nije jača strana, znaju da budu vrlo površni u emocijama i izuzetno su orijentirani na sebe. Katkad se trude da pokažu osjećanja, ali to zapravo nije iskreno. Ne vole da donose odluke, već to radije prepuštaju drugima – da oni nešto ne bi bili krivi.

Djevica

Pripadnici ovog znaka su skloni preispitivanju svega i svakoga, kao i preteranoj brizi, a to ponekad može da bude naporno za druge. Osim toga, Djevice su perfekcionisti, što znači da sve mora da bude savršeno, i daće sve od sebe da to zaista i bude tako. Međutim, na tom svom putu do savršenstva uvlačiće i druge ljude koji tada mogu da osjete velik pritisak i neprijatnost.

Vole da budu organizatori, jer smatraju da će to najbolje uraditi, sklone su da prave dugoročne planove kojih se potom strogo pridržavaju, a onaj ko se usudi da se tog plana ne pridržava – neće proći dobro. Takođe, Djevice vole red i čistoću da bi mogle normalno da funkcionišu.

Obzirom da su toliki perfekcionisti, s vremena na vreme im treba odmor od svih i svega, pa vole da se povuku negdje u osamu i „napune baterije“. Najviše mrze kad ih neko prekine u takvim trenucima opuštanja, tada im doslovce padne mrak na oči.

Škorpija

Znaju da budu osvetoljubivi i manipulativni, jer uvijek znaju kako da se istaknu. Škorpion je komplikovan znak. Njih ljudi ili jako vole ili jako mrze, a ponekad i oba u isto vrijeme. Oni su vrlo intenzivni, kad vole, vole snažno, ali ako nekoga ne vole – to će pokazati bez imalo zadrške. Umiju da budu izuzetno posesivni prema partneru ili prijateljima, a skloni su i jakoj ljubomori.

Pripadnici ovog znaka nisu nimalo laki. Na primjer, skloni su da nekoga razmaze komplimentima, pripreme mu doručak u krevetu i zagrle ga tako čvrsto da ne može da diše, ali se ubrzo preokrenu i postanu hladni – recimo, uzimaju telefon u ruke i ignorišu drugu stranu, prigovaraju zbog sitnica…

Neki ih nazivaju i anđelima i demonima u jednom. I iskreno, Škorpioni zapravo uživaju u svemu tome, vole da budu drugačiji od drugih znakova i nimalo im ne smeta ako ih pojedinci smatraju mračnima, ekstremnima, osvetoljubivima… Međutim, ipak, koliko god ih voljeli, njihova mračna ličnost može da guši bliske ljude.

Jarac

Ovo su pojedinci vrlo marljivi, ambiciozni i probitačni. Kad zacrtaju neki cilj, idu uporno prema njemu gazeći sve pred sobom. Skloni su drskim odgovorima i ne vole da gube vrijeme pokušavajući da impresioniraju druge. Jarčevi umiju da budu vrlo ozbiljni, previše ozbiljno shvataju svoje odgovornosti, pa često ne znaju kvalitetno da se opuste i zabave – kao da stalno žive u nekom grču.

Po prirodi su vrlo sumnjičavi i skeptični, i nisu skloni da vjeruju u nešto što nisu videli svojim očima. Takođe, i kad im u životu sve ide savršeno, neće umjeti da se opuste, već će im u glavi stalno biti misao: „Što ako nešto krene po zlu?“. Može se reći da imaju neku dozu pesimizma u sebi, bez obzira na to koliko im je zapravo dobro.

Jarčevi umiju da iskazuju i kritičnu stranu karaktera, ali tada nisu kritični prema sebi, već prema drugim ljudima. Imaju visoke standarde i očekuju da im se bližnji prilagođavaju. Često su i vrlo tvrdoglavi. Imaju li snažan osjećaj da je njihova odluka najbolja, onda ih niko ne može ubjediti u suprotno.

