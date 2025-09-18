Kako preživjeti koridor pomrčina – Evo šta to znači za Vaš znak Zodijaka

Lavovi su u razdoblju punih preokreta u području karijere i posla. Neočekivane promjene unutar tima, reorganizacije, iznenadna putovanja ili čak promaknuća – sve je moguće. Ovaj period može djelovati nestabilno jer nemate potpunu kontrolu nad događajima, ali to ne znači da stvari idu loše. Jarci će se tijekom ovog perioda suočiti s nesporazumima i napetostima, osobito u vezi s novcem i nekretninama. Emocije bi Vas mogle navesti da donesete ishitrene odluke, no to bi bilo rizično. Najbolji savjet je da odgodite velike odluke dok pomrčine ne prođu.

Nalazimo se u intenzivnom razdoblju poznatom kao koridor pomrčina. To je vrijeme između dvije pomrčine, kada su energije posebno snažne, a događaji u životu dobivaju neočekivan zaokret. Ljudi često osjećaju da stvari izmiču kontroli, da ih život testira ili da im se pred noge bacaju izazovi koje nisu planirali. No, upravo tada nastaju i prilike – za promjene, nove uvide i oslobađanje od onoga što više nema svrhu.

Svaki znak Zodijaka ovo razdoblje osjeća na svoj način. Nekima pomrčine donose usporavanja i lekcije strpljenja, drugima čišćenje odnosa, trećima priliku za rast kroz posao ili financije.

Ovan

Za Ovnove, koji su poznati po svojoj brzini, entuzijazmu i želji da odmah krenu u akciju, koridor pomrčina može djelovati kao neugodna kočnica. Planovi na kojima radite mogli bi zapeti, projekti se mogu neočekivano odgoditi, a ljudi od kojih očekujete suradnju neće reagirati dovoljno brzo.

Ovo nije kazna, nego poziv na novu vrstu snage – strpljenje. Umjesto da forsirate situacije, pustite da se odvijaju svojim ritmom.

Naučite razlikovati trenutke kada je važno djelovati i one kada je mudrije pričekati. Sve što sada izgleda kao zastoj, zapravo se priprema da izrodi kvalitetnije rezultate nego što ste očekivali.

Ako zadržite smirenost i vjeru, nagrade dolaze odmah nakon završetka ovog koridora.

Bik

Bikovima je u ovom razdoblju u fokusu materijalna sigurnost. Pomrčine mogu donijeti neočekivane troškove, male financijske gubitke ili osjećaj da resursi cure kroz prste. Iako to može izazvati nemir, zapravo je odlična prilika da preispitate svoj odnos prema novcu.

Umjesto straha, birajte praktičnost: napravite plan, osigurajte dodatne izvore prihoda i obratite pažnju na to kako trošite energiju i vrijeme.

Bikovi često vole sigurnost, ali sada je trenutak da naučite kako stabilnost ne dolazi samo iz novčanika, nego i iz unutarnje čvrstoće i spremnosti na prilagodbu.

Ako budete svjesni i disciplinirani, iz ovog perioda izlazite jači nego prije.

Blizanci

Blizancima će koridor pomrčina donijeti pročišćavanje odnosa. Ljudi koji nisu iskreni, koji glume prijatelje ili u Vašem životu stvaraju zbrku – jednostavno će otpasti. U početku to može izgledati bolno jer se radi o odnosima na koje ste navikli, ali zapravo je riječ o daru.

Ovo razdoblje će Vam pokazati tko zaista zaslužuje mjesto u Vašem krugu. Nakon što “maskirani prijatelji” nestanu, ostat će samo oni koji su iskreni i vjerni.

To Vam daje priliku da svoju energiju ulažete u odnose koji Vas hrane, a ne iscrpljuju.

Iskoristite ovu fazu i da sami sebi postavite pitanje – tko sam ja kada maknem sve one koji me sputavaju?

Rak

Rakovi, kao izrazito emotivan znak, sada su pozvani da paze na svoju osjetljivost. Pomrčine mogu probuditi snažne osjećaje nesigurnosti, sumnje ili povrijeđenosti.

Ako budete reagirali vođeni samo emocijama, lako se možete naći u sukobima ili krivim procjenama.

Ključ je u tome da svaki događaj promotrite iz logičnog ugla. Ne zaključujte na brzinu, ne podliježite dramatičnim mislima i ne stvarajte scenarije u glavi.

Ako uspijete sagledati situacije mirno i objektivno, izbjeći ćete nepotrebne svađe i sačuvati važne odnose. Pomrčine Vas uče da balans između srca i razuma može donijeti najviše mira.

Lav

Lavovi su u razdoblju punih preokreta u području karijere i posla. Neočekivane promjene unutar tima, reorganizacije, iznenadna putovanja ili čak promaknuća – sve je moguće.

Ovaj period može djelovati nestabilno jer nemate potpunu kontrolu nad događajima, ali to ne znači da stvari idu loše.

Naprotiv, pomrčine Vam žele pokazati da se rast događa upravo kroz iznenađenja i promjene. Ako budete otvoreni i fleksibilni, možete izvući velike koristi.

Neki Lavovi će otkriti nove poslovne pravce, dok će drugi dobiti priliku da zablistaju pred ljudima koji mogu utjecati na njihovu karijeru. Sve što se događa sada, vodi Vas prema boljem.

Djevica

Djevice će najviše osjetiti završnu pomrčinu u rujnu jer se događa upravo u njihovom znaku. To znači da ste Vi sada u središtu energetskog vrtloga.

Može se javiti osjećaj težine, usamljenosti, sumnji ili tuge. Najveća zamka je da počnete zamišljati probleme koji uopće ne postoje ili uvećavati male izazove.

Važno je da budete praktični i realni. Umjesto da analizirate svoje emocije do sitnica, usmjerite se na konkretne zadatke i male korake.

Pronađite mir u svakodnevnim ritualima i ne vjerujte svakoj misli koja se pojavi. Pomrčine u Vašem znaku znače da ste sada u procesu duboke transformacije – ono što otpada, više Vam ne treba.

Vaga

Za Vage će ovo biti razdoblje suočavanja s pitanjem odnosa i partnerstava. Možda ćete shvatiti da neka veza više ne funkcionira, ili da predugo potiskujete svoje stvarne potrebe. Pomrčine otvaraju prostor da sve to ispliva na površinu.

Ne bojte se razgovora. Budite iskreni i recite što zaista osjećate, čak i ako je neugodno. Iskrenost je sada jedini put do ravnoteže.

Ako nastavite prešućivati ili glumiti da je sve u redu, nezadovoljstvo će Vas iznutra nagrizati.

Ovo je vrijeme da jasno postavite granice i otvorite prostor za odnose koji donose radost, a ne teret.

Škorpion

Škorpioni bi sada trebali staviti naglasak na zdravlje, rutinu i energiju. Pomrčine Vas mogu iscrpiti više nego druge znakove jer pojačavaju Vašu unutarnju intenzivnost.

Ako se budete pretjerano trošili ili ignorirali signale tijela, mogli biste osjetiti posljedice.

Najbolje što možete učiniti jest usporiti. Organizirajte svoj dan tako da imate dovoljno odmora, hranite se zdravo i izbjegavajte stresne situacije.

Također, masovna okupljanja ili prenatrpana mjesta mogla bi Vas iscrpiti više nego inače pa birajte mir i blizinu ljudi koji Vam gode. Ovaj mjesec Vas uči da snaga ne dolazi samo iz borbe, već i iz brige o sebi.

Strijelac

Strijelci će napokon osjetiti promjene o kojima dugo maštaju. Možda neće biti dramatične ili vidljive na prvi pogled, ali bit će značajne.

Neke neočekivane okolnosti otvorit će vrata novim iskustvima.

Važno je da ostanete fleksibilni i optimistični. Ako pokušate kontrolirati svaki detalj, osjećat ćete frustraciju. Ali ako dopustite da Vas život iznenadi, vidjet ćete da svaka promjena nosi i priliku.

Pomrčine Vam donose šansu za rast, putovanja i nova znanja – ali samo ako budete spremni zakoračiti u nepoznato.

Jarac

Jarci će se tijekom ovog perioda suočiti s nesporazumima i napetostima, osobito u vezi s novcem i nekretninama. Emocije bi Vas mogle navesti da donesete ishitrene odluke, no to bi bilo rizično.

Najbolji savjet je da odgodite velike odluke dok pomrčine ne prođu. Sada nije vrijeme za kupoprodaje, ulaganja ili važne financijske poteze.

Umjesto toga, promatrajte, analizirajte i čekajte povoljniji trenutak.

Koridor pomrčina Vas uči da i u poslovnim pitanjima treba imati strpljenja – nagrade dolaze onima koji ne srljaju.

Vodenjak

Vodenjaci sada moraju obratiti pažnju na to kako troše svoju energiju.

U ovom periodu mogli biste osjećati potrebu da ulazite u rasprave, branite svoje stavove ili se sukobljavate. To bi bila velika šteta jer energiju možete uložiti u puno produktivnije stvari.

Iskoristite snagu za projekte, širenje kontakata i nove ideje. Ako to učinite, mogli biste ostvariti konkretne uspjehe i poboljšati svoju profesionalnu poziciju.

Nemojte se trošiti na sitnice – fokusirajte se na ono što Vam dugoročno donosi rezultate.

Ribe

Ribe će u ovom periodu osjećati snažan naglasak na financijama i rastu. Postoji želja da se zaradi više, da se nauče nove vještine i da se stvori veća sigurnost.

Ako budete marljivi i disciplinirani, rezultati dolaze, ali pod uvjetom da ne riskirate nepotrebno.

Sada nije vrijeme za brzopleta ulaganja ili nepromišljene poteze. Radije gradite čvrste temelje i korak po korak napredujte.

Ribe često znaju sanjati velike snove, ali sada je ključno da ih pretočite u realne i ostvarive planove.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari