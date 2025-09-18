SEDMIČNI HOROSKOP od 22.9. do 28.9. – Najsretniji znakovi će biti Djevica, Jarac, Rak

Ovan

LJUBAV: Možda ćete se osjećati tupo i nezainteresirano za neka značajnija ljubavna poduzimanja. Rezultat je to vaše blokiranosti. Objektivno, moguća su diskretna uživanja za pamćenje. Ljubav je ovaj put negdje sa strane, tiha i pomalo skrivena.

KARIJERA: Na dnevni red dolaze inventure. Bit će i onih koji će definitivno privesti kraju jednu fazu svog rada. Nova očekivanja su na pomolu, ali za njihovo ostvarivanje trebat će postaviti i nove temelje. Sada ćete utvrđivati nova pravila igre.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Bik

LJUBAV: Neki bi mogli iskusiti slast tajne ljubavne veze ili svoju naklonost prema nekom skrivati jer tako određuju pravila ponašanja. U svakom slučaju, potpuno netipično za vas. Moralne dvojbe pratit će ovakvo stanje i danju i noću.

KARIJERA: Kako tjedan bude prolazio, postajat će sve jasnije da ovo što radite ima veći značaj nego što se činilo na početku. To će vas motivirati da radite još predanije. U svemu će biti važno kako surađujete s drugima. Budite kooperativni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Redovno se opuštajte.

Blizanci

LJUBAV: Vjerojatno ćete pomalo otupjeti za ljubav ili za zahtjeve druge strane. Ona vas neće najbolje razumjeti, ali ne pokušavajte objašnjavati kako se osjećate. Najviše zato što je ovo ipak prolazna faza. Budite mirni i nađite načina da se prilagodite.

KARIJERA: Pred vama je velika prilika za razvoj karijere ili za usavršavanje u struci. Bez obzira na vanjske okolnosti, prihvatite ono što vam se nudi i krenite u osvajanje novih iskustava. Proširit ćete horizonte kao nikad do sada.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mnogi će putovati. Uživajte.

Rak

LJUBAV: Sad vam se ljubav čini daleko od vas, ali vam drugi sadržaji iz vašeg života daju snage da izdržite samoću li distancu u osobnim odnosima. Tako će biti većinu ovog tjedna. Ako ste još sami, nađite neki ljubavni film i maštajte.

KARIJERA: Čini se kao da će svanuti, ali nikako da otpočne. Već vas hvata nestrpljenje da pokažete što sve znate. Još ovaj tjedan bit će potrebno nešto pripremiti ili dovršiti. Zato to učinite polako i sigurno. Već znate da će vas primijetiti kad tad.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite zločeste ljude.

Lav

LJUBAV: Ovih dana neće doći do značajnijeg pomaka u vašim privatnim odnosima. Imat ćete doduše dovoljno energije, a posebno za komunikaciju, pa će mnogi riječima nadoknađivati ono što im u emotivnom smislu nedostaje. U tome će i uspjeti.

KARIJERA: Najradije biste se povukli u kuću i radili nešto iz vlastite sobe. Neki će ove utjecaje iskoristiti za prave kućne radove, pa će im završi radno vrijeme poći s posla kući gdje će se pretvarati u prave majstore. Ono na poslu bit će u drugom planu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Još niste zablistali. Pričekajte.

Djevica

LJUBAV: Pred vama su dani bogati ljubavnim iskustvima koje će za vas biti ugodna. Oni koji su još sami neka se svakako dotjeraju i izađu među ljude jer su šanse da nađu i dožive ljubav zaista povećane. Oni u vezama uživat će u sitnicama.

KARIJERA: Slušajte druge više nego sami sebe. U ovom trenutku to je tako. Ljudi oko vas i oni s kojim poslovno surađujete trenutačno više vide od vas ili imaju veći utjecaj na stvari. Zato se povežite i ne pitajte previše. Slijedite ih do cilja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se do mile volje.

Vaga

LJUBAV: Nikako da dosegnete ono čemu težite u ljubavi, ali se barem nemojte boriti s nečim što nema smisla. Razlučite što je što, ali ne reagirajte pod svaku cijenu. Tek kasnije imat ćete razloga da pokažete što osjećate i priliku da to učinite ispravno.

KARIJERA: Sjetite se samo koliko ste postigli u prošlosti, a najviše zato da motivirate sami sebe za budućnost. Kad vam nude nešto veliko, a vi posumnjate da to nije moguće ili da vi to ne možete, sami sebi pravite zatvoren put. Razmislite o tome.

ZDRAVLJE&SAVJET: Postajete introvertirani.

Škorpion

LJUBAV: Mnogi će uživati kako odavna nisu. Prilike za zbližavanja bit će gotovo svakodnevne. Ako ste još sami, dotjerajte se i izađite među ljude. Oni vas čekaju. Već vezani će osjetiti kako se njihov odnos razvija u pravcu u kojem i treba. Bit će im drago.

KARIJERA: Sve ćete se više zanimati za nove sustave koji bi mogli poboljšati rezultate onog što radite. Izgradit ćete nove planove u tom smislu. Borit ćete se za podršku drugih da ih provedete u djelo ili da ih barem pokrenete. Bit ćete na usluzi svakome.

ZDRAVLJE&SAVJET: Trebat će vam više sna.

Strijelac

LJUBAV: Pred vama su dani dobrih, ali ne velikih ljubavnih prilika. Iskoristite ih tako da ojačate povjerenje između vas i partnera. Također je potrebno primijeniti samokontrolu jer ćete povremeno reagirati kako ne treba. Budite suzdržani.

KARIJERA: Neki poslovi dolaze svom kraju. Pripremate se za inventuru ili za zatvaranje poslovnih faza. Bit će i onih koji će silom prilika otići na godišnji odmor. Neki treći će raditi od kuće i u tome će nalaziti više smisla nego u radu u poduzeću.

ZDRAVLJE&SAVJET: Svijet se mijenja sve brže.

Jarac

LJUBAV: U ljubavi će vas većinom pratiti sreća. Male sumnje bit će prolaznog karaktera, pa im nemojte pridavati značaj. Objektivno, vrata nečijeg srca vama su otvorena. Ne pravite sami sebi zatvoren put, nego idite tamo gdje osjećate da pripadate.

KARIJERA: Poslove ćete obavljati s lakoćom, a vaše samopouzdanje će porasti. Mnogi će ovih dana imati prilike više pokazati i dokazati svoje radne sposobnosti. Zato neka nitko ne oklijeva. Treba zasukati rukave i jednostavno – raditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Od vas se očekuje sve više.

Vodenjak

LJUBAV: Iako će vas idući dani svako malo dovoditi u prilike da poboljšate odnose s ljudima oko sebe, vi sami bit ćete podložni neprimjerenim reagiranjima, te stoga i eliminiranju mogućih zbližavanja. Uz dozu samokontrole sve će ispasti bolje. Potrudite se.

KARIJERA: Neki će biti iznenađeni važnošću posla koji je pred njima. Možda će se i uplašiti. Ipak, neka znaju da su svemu postavljenom sasvim dorasli. Ova prilika dobiva se rijetko i bilo bi prava šteta propustiti je. Nemojte previše analizirati. Radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje se organizirajte.

Ribe

LJUBAV: Napokon ćete se osjećati sigurnije u svojoj vezi. Bit ćete spremni na razne ludorije, pa i rizike jer znate da vas voljena osoba voli najviše na svijetu. Čak i ako zabrljate, bit će vam oprošteno. Oni koji su još sami plijenit će pažnju drugih svojom vedrinom.

KARIJERA: Surađivat ćete se svima oko sebe i to vrlo učinkovito. Mnoge će oči biti uprte u vas i od vas će se očekivati. Neki će povući poteze koji će imati utjecaja na sve s kojim rade Učinit će to i više nego uspješno i zato će ih drugi cijeniti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobađat ćete se iluzija, piše ehoroskop.net.

