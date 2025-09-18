Tajni saveznik u tjeranju pacova iz dvorišta: Uradite ovo i nećete ih nikad više vidjeti u vrtu

Opalo voće, povrtnjaci, kompostišta i hranilice za ptice predstavljaju lako dostupne izvore hrane, dok grmlje, pomoćne prostorije i naslagano drvo nude skrovište. Kada se stvore povoljni uslovi, bašta se brzo može pretvoriti u idealno stanište za ove štetočine.

Osim što uništavaju biljke i ostavljaju izmet, štakori predstavljaju ozbiljnu zdravstvenu prijetnju jer prenose bolesti poput leptospiroze, salmonele i hantavirusa. S obzirom na njihovu sposobnost brzog razmnožavanja, važno je reagovati odmah nakon što se primijete u dvorištu ili bašti.

Stručnjaci sa stranica Epic Gardening i Buzz Boss preporučuju jedan jednostavan, ali efikasan prirodni repelent, luk. Prema Lorin Mielsen iz Epic Gardeninga, jaki miris luka izrazito odbija štakore. Dovoljno je postaviti luk na mjesta za koja sumnjate da štakori koriste kao prolaz, i oni će, kako kaže, “nakon jednog mirisa pobjeći iz bašte”.

Oni koji žele dugoročno rješenje mogu posaditi luk ili bijeli luk duž ivica baštenskih gredica. Ove biljke ne samo da tjeraju glodare, već djeluju i protiv drugih štetočina. Luk sadrži sumporne spojeve i alicin, koji mogu biti štetni za štakore ako ih unesu u organizam.

Luk je povrće koje se lako uzgaja, posebno u hladnijim sezonama, i najbolje uspijeva na sunčanim lokacijama u bogatom, vlažnom tlu. Kada luk sazri, a vrhovi biljke počnu da venu i padaju, vrijeme je za berbu. Osim što je koristan u kuhinji, luk se pokazuje i kao moćno sredstvo za očuvanje zdravlja bašte, prenosi Radiosarajevo.

