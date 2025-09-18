Evo koliko zarađuju kamiondžije: Ovo su njihove plate po zemljama

Kako piše trans.info, nedostatak radne snage nakon Bregzita i velike ekonomske razlike širom Evrope stvorili su kontinent na kojem geografija određuje visinu plate više nego vozačke vještine. Sa bruto platom od 3.350 funti mjesečno (3.930 evra), britanski vozači su na vrhu evropske tabele, dok je Mađarska na dnu sa svega 1.039 evra.

Razlike u zaradama su izražene širom Evrope. Francuska (1.850 evra) i Rumunija (1.794 evra) stoje tek nešto bolje od Mađarske, dok je prosjek u Španiji 2.450 evra, a u Poljskoj 2.814 evra. Jedino je Njemačka blizu britanskih nivoa sa 3.357 evra, prenosi b92.

Kako izvještava ovaj portal, prava priča se vidi tek kada se plate uporede s nacionalnim prosjekom. Međunarodni vozači iz Poljske zarađuju 2,7 puta više od minimalne zarade – najviše u Evropi – dok britanske kamiondžije zarađuju 70% više od minimalca i 9% iznad nacionalnog proseka. Njemački vozači zarađuju 64% iznad minimalca, ali i dalje 13% ispod nacionalnog prosjeka, prenosi Pluton logistics.

Sa druge strane, francuski vozači jedva prelaze minimalac (91% zakonskog minimuma), dok mađarske kamiondžije zarađuju čak ispod njega – 79% – što pokreće ozbiljna pitanja o održivosti profesije u Istočnoj Evropi.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Britanski vozači kamiona su neočekivano profitirali od nedostatka radne snage izazvanog Bregzitom. Podaci Nacionalne kancelarije za statistiku pokazuju da je medijalna neto plata 2.705 funti mjesečno, što je 70% iznad minimalne zarade i skoro 30% više od prosječne plate u Britaniji.

Razlika je značajna: 10% najplaćenijih zarađuje preko 56.400 funti godišnje, dok i 10% najniže plaćenih uzima 26.700 funti. Regionalne razlike postoje – vozači u Londonu zarađuju više nego oni u Velsu ili na sjeveroistoku – ali vožnja kamiona je postala jedno od bolje plaćenih zanimanja u Britaniji.

Za razliku od većine država u Evropi gdje su vozači pri dnu tabela kada je plata u pitanju, britanske kamiondžije su iznad prosjeka, što ovu profesiju čini jednom od rijetkih transportnih grana gdje plata i dalje ima realnu vrijednost.

Njemačka

Njemački vozači zarađuju u prosjeku 2.536 evra neto mjesečno – iako dobra suma, ovaj iznos je i dalje 13% ispod nacionalnog prosjeka. Profesija je u “sredini”: iznad minimalca, ali ispod opšteg ekonomskog prosperiteta.

Regionalne razlike su velike, što odražava ekonomsku geografiju Njemačke. U Šlezvig-Holštajnu vozače očekuje 3.550–3.575 evra mjesečno, dok istočne pokrajine poput Tiringije i Saksonije-Anhalt nude 3.175 – 3.275 evra. Berlin bilježi 3.475 evra, što je neobično za istok zemlje.

Istraživanja pokazuju da vozači sve više očekuju više od same plate – modernu flotu, predvidive rasporede i dodatke za noćni i vikend rad, kako bi iskoristili veću pregovaračku moć zbog nedostatka radne snage.

Poljska

Poljska ima dvostruki sistem koji osvjetljava složenost evropske transportne ekonomije. Međunarodni vozači mogu zaraditi 2.345 evra neto – znatno iznad nacionalnog prosjeka i 3,2 puta više od minimalne zarade. Oni su postali evropska „mobilna aristokratija“, koristeći prednosti razlika u platama preko granica, piše trans.info.

Ali domaći vozači se suočavaju s težom realnošću. Početnici startuju sa 1.055 evra, tek 40% iznad minimalca, a često ne dostižu nacionalni prosjek. Čak i iskusni domaći vozači sa 1.407 evra jedva se približavaju prosjeku.

Ovaj raskol odražava širu evropsku dinamiku: međunarodni transport nudi izlaz iz domaćih platnih ograničenja, dok lokalni ostaje vezan za nacionalne ekonomske realnosti.

Francuska, Rumunija i Mađarska

U južnoj i istočnoj Evropi, kamionski transport je zarobljen u začaranom krugu niskih plata koji ugrožava dugoročni opstanak profesije.

Francuski vozači se suočavaju možda sa najgorim uslovima među zapadnoevropskim zemljama. Prosječna neto plata od 1.420 evra skoro je jednaka minimalcu i 1.300 evra manja od nacionalnog prosjeka. Čak i iskusni međunarodni vozači zarađuju tek 1.544 evra – što objašnjava zašto francuske kompanije sve više angažuju vozače iz istočne Evrope.

Španija pokazuje koliko iskustvo može da znači. Početnici zarađuju 1.070 evra neto, jedva iznad minimalca, ali veterani dostižu 2.040 – što je konačno na nivou nacionalnog prosjeka. Ovo zanimanje funkcioniše kao dugo stažiranje gdje se upornost isplati tek nakon više godina, izvještava trans.info.

Mađarske kamiondžije rade u najgorim uslovima u Evropi. Sa neto platom od 271.000 forinti (690 evra) oni zarađuju ispod minimalne plate za kvalifikovane radnike i samo 58% nacionalnog prosjeka. Iako neformalni dodaci poput kilometraže podižu stvarnu zaradu, zvanični podaci pokazuju sistematsku potplaćenost.

Rumunski vozači sa 1.078 evra mjesečno nešto su iznad procijenjene medijane, ali daleko ispod nacionalnog prosjeka, što sugeriše da je profesija izašla iz samog dna, ali nije probila prag srednje klase.

Evropski transportni obračun

Ove razlike otkrivaju fundamentalne strukturne probleme evropske logističke mreže. Dok britanski vozači profitiraju od nedostatka radne snage izazvanog Bregzitom, ostatak kontinenta i dalje funkcioniše na neodrživo niskim platama.

Zavisnost Francuske od stranih vozača i mađarska realnost plata manjih od minimalca ukazuju na ozbiljno opterećena tržišta. Pitanje pred evropskim donosiocima odluka je jasno: može li kontinent razviti održivu ekonomiju transporta ili će trgovina sve više zavisiti od sve manjeg broja vozača spremnih da rade za bijedne zarade?

Za britanske vozače kamiona koji se i dalje žale na uslove, poruka je jasna – imaju jedan od najboljih poslova u Evropi u industriji u kojoj je geografija postala sudbina, zaključuje trans.info.

