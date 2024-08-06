Otvaraju novo poglavlje: 4 horoskopska znaka kojima će život biti mnogo sretniji, uspješniji i bolji od 18. septembra

Merkur ulazi u Vagu sutra 18. septembra i nakon ovog dana će život postati mnogo lakši za 4 znaka Zodijaka.

Za pojedine horoskopske znakove, ovaj tranzit će značiti prekretnicu i novo životno poglavlje.

Bik

Bikovi, Merkur u Vagi vraća sve ono što je izašlo “iz svojih šina” u posljednje vrijeme. Povratit ćete balans i ravnotežu.

Tokom ovog tranzita Merkura, shvatićete da se nešto u vašem svijetu mora promeniti i da ste spremni da to učinite. Prihvatate ideju balansiranja stvari.

Ovo je način na koji vam univerzum pokazuje da ne mora sve biti borba. Ravnoteža je dostižna i sada ste vođeni ka njoj. Ne možete uvek dobiti ono što želite, ali ponekad dobijete ono što vam je potrebno, zar ne?

Rak

Sutra ćete se baviti odnosima i komunikacijom. Ako se ne slažete trenutno dobro sa ljudima koji su vam najvažniji, Merkur u Vagi će vam pomoći da izgladite nesporazume.

Stvari će se promeniti, a mnogo toga ima veze sa vašom spremnošću na kompromis i slušanjem šta drugi imaju da kažu. Vaša intuicija vam govori šta treba da uradite, a vi je sledite.

Univerzum želi da znate da je mir moguć. Možda treba malo da se povučete kako bi neko drugi mogao da iznese svoju poentu, ali jednostavan čin da ih slušate mogao bi biti jedna od boljih stvari koje ste uradili ove godine.

Djevica

Od sutra 18. septembra se oslobađate samoosude i pronalazite ravnotežu u sebi. Trebalo bi vam malo manje samokritike i mnogo više samopouzdanja.

Tokom Merkura u Vagi, kao da univerzum tražić da se prema sebi ophodite sa istom pravednošću kao i prema drugima.

Vidjet ćete da vam ovaj dan donosi prekretnicu i da ona ima sposobnost da traje veoma dugo.

Ribe

Merkur u Vagi vam 18. septembra donosi poruku o granicama i ravnoteži u odnosima. Možda ćete shvatiti koliko ste energije dali i koliko je važno vratiti ravnotežu.

Nešto je pošlo suprotno kod vas i druge osobe, i mnogo toga se svodi na nedostatak komunikacije. Možda se oboje plašite razgovora.

Ipak, postaje očigledno da je komunikacija ključ za započinjanje novog i nadajućeg poglavlja, zajedno, zato se pripremite za najbolje, Ribe. Stvari mogu i hoće napredovati, a univerzum želi da vjerujete u to, piše glossy.

Facebook komentari