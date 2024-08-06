Mjesec u Lavu jednom znaku donosi samo brige: Njegova glavna osobina sada mu postaje najveći problem

Mjesec u Lavu uvek donosi snažnu potrebu za priznanjem, ljubavlju i divljenjem, a nemojte se iznenaditi ako ljudi budu teatralni u izražavanju emocija.

S ovim tranzitom nam stižu povećana velikodušnost, lojalnost i hrabrost, ali neće svima kosmos biti naklonjen.

Dok će pojedini pripadnici Zodijaka iskoristiti Mesec u Lavu da donesu odluku koju su dugo odlagali, iznesu nadređenima neki prijedlog ili naprave prvi korak u ljubavi, jedan znak će mučiti stalna nervoza.

Posebno uznemireno ili pod stresom tokom Mjeseca u Lavu osjetiće se Djevica.

Nestabilna Djevica tokom Meseca u Lavu

Lav voli da bude u centru pažnje, da izražava emocije dramatično i javno. Djevica je često sklonija suptilnijem pristupu, analizi, detaljima i može se osjećati nelagodno kada energija zahtjeva da se izlazi iz zone komfora, da se bude opažen.

Mjesec u Lavu često pojačava osejćanja, želi gestove, veliku prisutnost, eksternu potvrdu. Devica pak bolje funkcioniše kada je kontrola u pitanju, kada su stvari praktične i korisne. Ovaj preliv emocionalne energije može joj doneti nervozu, osećaj nesigurnosti, ili da druge percepcije gledaju njen rad i doprinose kao nedovoljne.

Energija Lava može stvoriti unutrašnji pritisak kod Djevice da i ona “zablista”, da se istakne, čak kada ne želi ili kada se ne oseća dovoljno spremno. Ipak je riječ o znaku koji stalno teži perfekciji i misli da uvijek može bolje! To može dovesti do osjećaja nesklada, napetosti, pa čak i stresnih situacija u odnosima, na poslu ili u društvu.

Facebook komentari