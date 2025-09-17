Uletjet će u lovu, do kraja septembra će se opariti: 3 horoskopska znaka će od 21. septembra doživjeti finansijsku sreću

Posljednja dekada septembra donosi povoljne astralne uticaje koji će biti posebno naklonjeni određenim horoskopskim znacima.

Za tri horoskopska znaka, period od 21. do 30. septembra može donijeti neočekivane finansijske prilike, nagrade ili stabilizaciju finansijske situacije.

Ko su srećnici?

Bik

Bikovima će posljednjih dana septembra biti posebno naklonjena sreća u finansijama. Bilo da se radi o naplati duga, povratku novca koji su dugovali ili neočekivanim prihodima kroz dodatni posao ili ulaganje, Bikovi će osjetiti kako im se ulaganje truda i rada isplaćuje. Ovaj period je savršen za sve vrste finansijskih transakcija, kao i za donošenje važnih odluka vezanih za štednju ili investiranje.

Jarac

Jarac je znak koji je prirodno ambiciozan i disciplinovan, ali posljednjih 10 dana septembra donosi mu specijalne prilike u finansijskom sektoru. Ovi dani donose pozitivan uticaj planeta, što znači da će Jarčevi imati sreće u poslovnim pregovorima, sklapanju ugovora i pronalaženju novih izvora prihoda. Ako ste Jarac, ne izbegavajte prilike koje dolaze u obliku novih investicija ili potencijala za veće zarade – planeta je sada na vašoj strani.

Škorpija

Škorpije će u posljednjih 10 dana septembra biti posebno povoljne za finansijski prosperitet. Ovaj period može doneti neočekivane novčane dobitke ili unosne ponude, bilo kroz profesionalni uspjeh ili osobnu kreativnost. Ako ste Škorpija, možda ćete biti u mogućnosti da kapitalizujete na nekom starom projektu ili ideji koja je do sada bila zanemarena, a sada će se pokazati kao izvor izdašnih prihoda, piše naj žena.

