Merkur u Vagi – pojedini će dobiti šansu da konačno budu sretni

Ulazak Merkura u Vagu od 18.9. donosi značajan zaokret u energiji – s analitične Device prelazimo u prostor harmonije, diplomatije i estetske uravnoteženosti. Najviše koristi od ovog tranzita osjetiće tri znaka, koji će dobiti priliku da poboljšaju odnose, pokrenu kreativne projekte i izraze se na način koji će biti prihvaćen i cijenjen.

Merkur se trenutno nalazi u znaku Djevice, gdje zajedno sa Suncem donosi snažan naglasak na praktičnost, analitičnost i jasnoću misli. Međutim, već od 18.9. situacija se značajno mijenja jer Merkur ulazi u Vagu i donosi potpuno drugačiju energiju, piše Ona.rs.

Ovaj tranzit donosi naglasak na komunikaciju, partnerstva, diplomatiju i eleganciju. Merkur je planeta izražavanja, misli, ugovora i pregovora, a Vaga u prvi plan stavlja ravnotežu, sklad, ljepotu riječi i harmonične odnose.

Upravo zato, period koji slijedi biće obilježen traženjem kompromisa, boljim međuljudskim odnosima i naglašenim osjećajem za pravdu i estetiku.

Za neke horoskopske znakove ovo će biti posebno povoljan period u kojem će se otvoriti nove prilike za poboljšanje odnosa, pokretanje kreativnih projekata i jasnije izražavanje svojih potreba. Tri znaka posebno će osjetiti snažan pozitivan uticaj ovog Merkurovog tranzita.

VAGA

Ulaskom Merkura u njihov znak, Vage dobijaju priliku da njihovi glasovi budu jasnije i snažnije čuti. Riječi Vaga imaće veću težinu i uticaj, a komunikacija će teći lakše i skladnije nego inače. Biće im jednostavnije da jasno izraze šta žele, postave zdrave granice i pregovaraju na način koji smiruje, a ne podstiče sukobe.

Ovo je period u kojem ideje mogu dobiti svoju konkretnu primjenu, a razgovori i dogovori mogu donijeti vrlo povoljne rezultate – bilo da je riječ o ljubavi, poslu ili ličnim projektima.

Savjet astrologa: Aktivno se uključite u komunikaciju, ne ustručavajte se da iznesete svoje stavove, napišite ono što osjećate i budite iskreni u pregovorima. Merkur vam daje šarm i uvjerljivost, što je idealna prilika za prezentacije, kreativne procese i pregovore.

BLIZANCI

Prirodno znatiželjni i uvijek okrenuti komunikaciji, Blizanci će tokom Merkura u Vagi zablistati na poseban način. Njihova sposobnost izražavanja dobiće dodatnu dozu stila i harmonije, pa će njihove ideje i prijedlozi imati jači odjek kod drugih.

Merkur u Vagi donosi im šansu da svoje vještine komunikacije koriste u svrhu povezivanja i stvaranja skladnih odnosa, ali i za isticanje u kreativnim projektima.

Savjet astrologa: Ovo je idealan trenutak za pokretanje projekata povezanih s pisanjem, javnim nastupima, društvenim mrežama ili predavanjima. Iskoristite svoju fleksibilnost i mentalnu oštrinu, ali pripazite na preciznost u riječima. Slušajte druge, jer Vaga uvijek traži ravnotežu, a uzajamno razumijevanje dodatno će ojačati vaš uticaj.

LAV

Za Lavove ovaj tranzit donosi snažan podsticaj u oblasti društvenog života, javnog nastupa i ličnog izražavanja. Merkur u Vagi pomaže im da uravnoteže svoju prirodnu karizmu s dozom šarma i stila, zbog čega će ih drugi lakše prihvatati i primjećivati.

Biće to period u kojem Lavovi mogu da zasijaju u grupama, na javnim događajima ili u situacijama koje traže pregovore i promociju. Njihov autoritet i moć izražavanja biće naglašeni, ali na elegantan, a ne nametljiv način.

Savjet astrologa: Aktivno se uključite u društvene aktivnosti i posvetite pažnju načinu na koji komunicirate i kako ostavljate utisak na druge. Razmislite o stilu oblačenja i cjelokupnoj prezentaciji jer upravo to može biti ključ za uspjeh. Ovaj period donosi izvrsne prilike za pregovore, promocije, prezentacije i jačanje ugleda kroz javne nastupe, piše Ona.rs.

