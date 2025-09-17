Veliki horoskop za VLADAVINU VAGE (22.9. – 21.10.) – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Ovnovi, na poslu će posebno važni biti dani između 30.9. i 9.10.. Trebat će vam fleksibilnost i spremnost na kompromis kako biste uspješno završili projekte. Sezonu zaključujete mladim Mjesecom u Vagi 21.10., koji donosi mogućnost iscjeljenja i sklada u obiteljskim ili partnerskim odnosima, a Jupiterova podrška unosi osjećaj olakšanja i mira. Vage, oko 23.9. i 13.10., kada se aktivira Neptun u vašem sektoru partnerstva, moglo bi doći do konfuzije ili nejasnoća. Posebno budite oprezni oko punog Mjeseca u Ovnu 7.10., jer tada može postojati pritisak da donesete brze odluke. Strpljenje i čekanje boljeg trenutka mogli bi se pokazati korisnijima.

Razdoblje Vage, koje traje od 22. rujna/septembra do 21. listopada/oktobra, svake godine donosi snažan naglasak na međuljudske odnose i potragu za skladom. Ovaj znak, kojim vlada Venera, simbolizira pravdu, partnerstvo i ljepotu – pa upravo u ovo doba godine često osjećamo potrebu uskladiti ono što dajemo s onim što primamo. Pitanje jednakosti i balansa postaje neizbježno.

Prvi značajniji astrološki pomaci događaju se između 6. i 11. listopada/oktobra. Pun Mjesec u Ovnu 7.10.a unosi snažan emotivni naboj, a opozicija Venere i Saturna koja slijedi nekoliko dana kasnije testira stabilnost bliskih odnosa. Upravo tada mogu postati jasne granice, ali i neravnoteže koje se ne mogu više ignorirati.

Sezona 2025. ipak se razlikuje od uobičajenih Vaginih tonova jer ju snažno prožima energija Škorpiona. Od 22.9. do 14.10. Mars i Merkur ulaze u ovaj znak, dok Pluton završava svoju višemjesečnu retrogradnost. Kako su Mars i Pluton prirodni vladari Škorpiona, u tim danima bit ćemo usmjereni prema introspekciji, istraživanju vlastitih skrivenih želja i prepoznavanju unutarnjih motiva.

Posebno se naglašavaju teme osobne moći, ambicije i potrebe za postizanjem ciljeva. Mars, koji je veći dio godine bio oslabljen, sada se vraća u svoj intenzivni izraz i djeluje poput katalizatora. Njegov boravak u Škorpionu, od 22.9. do 3.11., mnogima će donijeti nalet odlučnosti i energije da započnu ili dovrše projekte koje su dugo odgađali.

Od sredine listopada/oktobra fokus se ponovno premješta na ljubavne i društvene odnose. Ako između 13. i 18.10. nastane zbunjenost ili nesigurnost vezana uz partnerstvo ili financije, ulazak Venere u Vagu od 19.10. do 6.11. donosi jasnoću i sklad. Kako Venera ulazi u Vagu samo jednom godišnje, ovo razdoblje predstavlja idealan trenutak za pomirenja, izražavanje nježnosti i jačanje partnerskih veza.

Sezona završava 21.10. mladim Mjesecom u Vagi. Ovaj lunarni događaj otvara prostor za emotivno iscjeljenje i duboko razumijevanje odnosa. Prepoznavanje starih obrazaca i njihovo otpuštanje sada postaje moguće. Jupiter, koji ove godine prolazi kroz znak Raka, dodatno podupire obiteljsku dinamiku i unosi toplinu, optimizam i vjeru u zajedništvo.

Sezona Vage 2025. stoga nas poziva da pronađemo ravnotežu između davanja i primanja, prepoznamo vlastite unutarnje istine i obnovimo odnose na zdravijim temeljima.

Ovan

Za Ovnove, ovo razdoblje naglašava sve vrste odnosa – od romantičnih do poslovnih. Vaš planet vladar, Mars, provodi cijelu sezonu u Škorpionu pa ćete imati veću jasnoću i odlučnost u pogledu svojih veza.

Pun Mjesec u vašem znaku 7.10. donosi snažnu spoznaju o tome gdje stojite u ljubavi ili partnerstvu. To je trenutak u kojem trebate dopustiti sebi da osjetite sve emocije, jer vam upravo one mogu pokazati put.

Ako se između 13. i 18.10. pojavi osjećaj nesigurnosti, ne brinite – razjašnjenje dolazi kada Venera uđe u Vagu od 19.10. do 6.11.. Tada odnosi postaju topliji, nježniji i ispunjeniji.

Na poslu će posebno važni biti dani između 30.9. i 9.10.. Trebat će vam fleksibilnost i spremnost na kompromis kako biste uspješno završili projekte.

Sezonu zaključujete mladim Mjesecom u Vagi 21.10., koji donosi mogućnost iscjeljenja i sklada u obiteljskim ili partnerskim odnosima, a Jupiterova podrška unosi osjećaj olakšanja i mira.

Bik

Bikovima sezona Vage donosi vrlo aktivne dane. Planetarni utjecaji pokreću i vašu karijeru i osobne odnose pa ćete biti zauzeti na više frontova.

Od 22.9. do 14.10. Merkur i Mars u Škorpionu potiču Plutona u vašoj desetoj kući karijere pa će ambicija doći u prvi plan. Vrijeme je da krenete prema ciljevima koje ste planirali od početka godine.

Mars, koji ostaje u vašem sektoru partnerstva do 4.11., otvara mogućnost poslovnih ugovora i suradnji. Bit ćete skloni analizirati prednosti i nedostatke novih dogovora koji vam mogu donijeti veću vidljivost i uspjeh.

U osobnim vezama atmosfera postaje intenzivnija. Ako ste u vezi, osjećat ćete jaču potrebu za bliskošću s partnerom, a seksualna energija mogla bi biti snažnija nego inače.

Ako ste slobodni, ovo razdoblje može označiti prekretnicu – vaši kriteriji se mijenjaju, a pristup ljubavi postaje drukčiji. Od 19.10. do 6.11., kada Venera ulazi u Vagu, otvara se novo romantično poglavlje, puno nježnosti i privlačnosti.

Blizanci

Za Blizance, sezona Vage donosi produktivne dane, posebno vezane uz posao i projekte.

Od 30.9. do 13.10. mogli biste završavati projekte započete još između ožujka/marta 2023. i svibnja/maja 2025. Saturn vam je tada pomagao graditi stabilne temelje, a sada dolazi trenutak da finalizirate ono što ste stvorili.

Mars, koji prolazi kroz vaše polje rada, daje vam energiju i odlučnost da ostvarite svoje ciljeve. Ako trebate koncentraciju i fokus, datumi 22.–23. rujna/septembra i 6.–9. listopada/oktobra posebno su povoljni.

Mladi Mjesec u Vagi 21.10. mogao bi donijeti nagradu u obliku novog ugovora ili financijskog priznanja.

Osim posla, aktivira se i vaše polje užitka i romantike. Ako ste slobodni, pun Mjesec u Ovnu 7. listopada/oktobra otvara priliku za nove susrete. Ulaskom Venere u Vagu od 19.10. do 6.11. kreću jedni od najboljih dana u godini za ljubav, spojeve i uživanje u kreativnosti.

Rak

Rakovi će u ovoj sezoni osjećati snažan fokus na obitelj i dom. Pun Mjesec u Ovnu 7. listopada/oktobra može vas dovesti u situaciju u kojoj balansirate između poslovnih i privatnih obaveza.

Savjet je da u tim danima smanjite društveni tempo i posvetite se najbližima.

Dva tjedna kasnije, mladi Mjesec u Vagi 21. listopada/oktobra donosi osjećaj mira i iscjeljenja. Ovaj lunarni događaj aktivira Jupiter u vašem znaku pa možete doživjeti novi početak koji donosi obilje i optimizam.

Prvi dio sezone, od 22.9. do 14.10., donosi introspektivnu energiju. Merkur, Mars i Pluton potiču vas da razmislite što zaista želite u ljubavi i intimnosti.

Ako ste u vezi, to je razdoblje dubokih razgovora i jačanja povezanosti. Ako ste slobodni, mogli biste iznenada shvatiti da vaše želje i kriteriji više nisu isti – i to otvara vrata za nove, značajnije odnose.

Lav

Dragi Lavovi, odnosi će vam tijekom sezone Vage igrati važnu ulogu – bilo da je riječ o obitelji, ljubavi ili poslovnim suradnjama. Ulazak Marsa u Škorpiona pokreće dvogodišnje razdoblje u kojem će vaš fokus biti usmjeren na dom i bliske odnose.

Između 23.9. i 9.10. Merkur i Mars aktiviraju Plutona, što može donijeti potrebu za ozbiljnim razgovorima s članovima obitelji ili partnerom. Tada bi mogli isplivati na površinu pitanja vezana uz granice i očekivanja, a upravo otvorenost i iskrenost pomoći će da se odnosi učvrste i razviju.

Za neke Lavove ovo razdoblje može značiti i pregovore oko poslovnog partnerstva koje jača poziciju na profesionalnom planu.

Budući da Vaga vlada vašim sektorom komunikacije, tijekom cijele sezone naglasak je na razgovoru, slušanju i pregovorima. Pun Mjesec u Ovnu početkom listopada/oktobra i mladi Mjesec u Vagi 21. listopada/oktobra donose niz aktivnosti povezanih s komunikacijom i umrežavanjem.

Ova godina za vas nosi i duhovni rast pa se u drugom dijelu mjeseca može pojaviti iskustvo unutarnjeg prosvjetljenja. Posebno obratite pažnju oko 16.10. – inspiracija bi mogla doći iz sna, simbola ili neočekivane poruke. To će biti vaš “aha” trenutak, putokaz koji vas vodi dubljem razumijevanju sebe i života.

Djevica

Za Djevice, sezona Vage djeluje kao nastavak procesa započetih u rujnu/septembru, tijekom razdoblja pomrčina. Taj period bio je pun događaja i potaknuo vas da shvatite kako su određene promjene u životu neizbježne. Vaga sada naglašava vašu potrebu za samoosnaživanjem, posebno u polju rada i svakodnevnih navika.

Između 22.9. i 13.10. mogli biste uvesti nove rutine ili se odvažiti izraziti svoje potrebe nadređenima i kolegama. Bilo da je riječ o promjenama u prehrani, povećanju fizičke aktivnosti ili uvođenju meditacije u svakodnevnicu – cilj je pronaći više energije i osjećaj unutarnje snage.

Na ljubavnom planu, dani oko 7.10. i punog Mjeseca u Ovnu mogu donijeti važna previranja. Ako ste u vezi, taj lunarni događaj mogao bi označiti kraj određenih obrazaca ponašanja i otvoriti prostor za novi početak, koji se rađa dva tjedna kasnije s mladim Mjesecom u Vagi 21. listopada/oktobra.

Ako se razgovori odnose na financije ili zajedničke resurse, ulazak Venere u Vagu od 19. listopada/oktobra do 6. studenog/novembra mogao bi donijeti pozitivne vijesti i osjećaj olakšanja.

Djevicama je ovo razdoblje snažne transformacije – vrijeme kada kroz male, ali ključne promjene svakodnevnice grade nove temelje za veću životnu ravnotežu.

Vaga

Vage, ovo je vaše vrijeme u godini i energija je potpuno usmjerena prema vama. Aktivira se nekoliko ključnih područja vaše natalne karte, posebice ona vezana uz karijeru i profesionalni rast.

Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi se naći pred novim poslovnim prilikama, pregovorima o partnerstvu ili razgovorima o povišici.

Ipak, nije sve tako jednostavno. Oko 23.9. i 13.10., kada se aktivira Neptun u vašem sektoru partnerstva, moglo bi doći do konfuzije ili nejasnoća. Posebno budite oprezni oko punog Mjeseca u Ovnu 7.10., jer tada može postojati pritisak da donesete brze odluke. Strpljenje i čekanje boljeg trenutka mogli bi se pokazati korisnijima.

Vaša najveća snaga u ovom periodu bit će sposobnost da sagledate obje strane svake situacije i pregovarate diplomatski. Upravo će te vještine biti dragocjene. Najpovoljnije razdoblje dolazi od 19. listopada/oktobra do 6. studenog/novembra, kada Venera prolazi kroz vaš znak. To donosi šarm, privlačnost, ali i mogućnosti vezane uz novac i poslovni rast.

Mladi Mjesec u Vagi 21. listopada/oktobra označava novi početak – bilo da se radi o profesionalnom napretku, boljoj zaradi ili većem društvenom utjecaju. To je trenutak kada se ono što ste osjećali kao potencijal tijekom cijele godine može početi ostvarivati u stvarnosti.

Škorpion

Iako Vaga vlada ovim dijelom godine, vi ćete se, Škorpioni, osjećati kao da ste vi glavna zvijezda. Mars, vaš planet pokreta i volje, smješten je u vašem znaku kroz cijelu sezonu i daje vam dodatnu dozu odlučnosti i hrabrosti. Od 6.10. pridružuje mu se i Merkur, što znači da ćete biti u stalnom pokretu – pisati, putovati, pregovarati ili razgovarati o važnim temama.

U razdoblju od 22.9. do 13.10. Mars i Merkur grade napete aspekte s Plutonom. Upravo tada mogli biste postati svjesni unutarnjih blokada ili starih uvjerenja koja su vas zadržavala u mjestu.

Ovaj put imat ćete snagu da ih nadvladate i krenete novim putem. Mlad Mjesec u Vagi 21. listopada/oktobra donosi trenutak kada ćete jasno osjetiti da oslobađate vlastitu moć i da je pred vama novo poglavlje.

Pun Mjesec 7.10. naglašava završetke – moguće je da ćete okončati neku obavezu ili prekinuti naviku koja vas već dugo iscrpljuje. Iako će to u prvi mah izgledati zahtjevno, upravo će vam taj čin otvoriti prostor za rast. Jupiter, koji se nalazi u vašem sektoru učenja, naglašava potrebu za stjecanjem novih znanja i širenjem horizonta. To je ono što vam može donijeti i veću sigurnost i financijski napredak.

Cijeli period od kraja rujna/septembra pa sve do proljeća 2026. stavlja vas u produktivnu fazu. Mars vam daje snagu i upornost da ostvarite sve što zamislite pa iskoristite ovo razdoblje kao odskočnu dasku.

Strijelac

Nakon pomrčina koje su obilježile vašu svakodnevicu u sezoni Djevice, sada dolazi vrijeme prilagodbe. Sezona Vage nudi vam prostor da usporite i uskladite se s promjenama koje su već krenule.

Mars se u ovom periodu kreće vašim područjem introspekcije i odmora pa je važno da pronađete vrijeme za sebe. Odmor, iscjeljenje i obnavljanje energije sada su važniji nego gomilanje novih obaveza. Što više snage skupite do 4.11., to ćete spremnije dočekati trenutak kada Mars uđe u vaš znak i donese vam snažan poticaj do kraja godine.

Iako ćete biti skloniji miru i povlačenju, karijera i društveni život ipak neće stajati. Od 30. rujna/septembra do 9. listopada/oktobra može doći do promjena u vašoj profesiji ili u okviru grupe kojoj pripadate.

Pun Mjesec u Ovnu 7.10. jasno će pokazati kakvu ulogu imate u suradnji ili zajedničkim projektima.

Na osobnom planu, Saturn se ponovno vraća u vaš obiteljski sektor. To vas potiče da se ozbiljnije posvetite temeljnim pitanjima – domu, obitelji i ljudima kojima vjerujete. Između 15. i 21. listopada/oktobra, uoči mladog Mjeseca u Vagi, mogli biste donijeti odluku o tome tko zapravo zaslužuje vaše povjerenje i vrijeme. Taj proces može biti iscjeljujući, a intimni odnosi sada imaju priliku postati dublji i iskreniji.

Jarac

Za Jarce je sezona Vage uvijek razdoblje u kojem osjećate nalet motivacije i poslovne ambicije. To je vrijeme kada se često pripremate za važne sastanke, planirate nove projekte ili gradite kontakte.

Vaše organizacijske i diplomatske vještine sada dolaze do izražaja. Ipak, budite oprezni pri donošenju ključnih odluka u periodu od 22. do 29. rujna/septembra i zatim ponovno između 13. i 18. listopada/oktobra. Planetarni utjecaji tada stvaraju dozu konfuzije pa je mudro ostaviti si malo više vremena ili potražiti savjet prije konačnih poteza.

Najpovoljniji dio sezone stiže između 19. listopada/oktobra i 6. studenog/novembra, kada se Venera smješta u vaše polje karijere. Tada su mogući napredak, priznanje ili barem olakšanje u poslovnim obavezama. Posebno 19. listopada/oktobra može biti plodonosan dan za suradnju i zajedničke projekte.

Iako vam karijera donosi fokus, sezona Vage podsjeća vas i na važnost balansa. Ako ste posljednjih mjeseci zanemarivali obitelj ili privatni život zbog posla, to će postati očito između punog Mjeseca 7. listopada/oktobra i mladog Mjeseca 21. listopada/oktobra.

Tada biste mogli donijeti odluku da više vremena posvetite domu.

Vodenjak

Vodenjaci, pred vama je dinamično razdoblje u kojem će karijera i profesionalni ciljevi doći u prvi plan. Mars ulazi u vaš sektor uspjeha 22. rujna/septembra i ondje ostaje sve do 4. studenog/novembra, dajući vam dodatnu snagu, fokus i želju za napredovanjem. Osjećat ćete kako vam raste produktivnost i spremnost da podignete ljestvicu vlastitih postignuća.

Također, Pluton vas izaziva da se suočite s vlastitim ograničenjima. Između 22. rujna/septembra i 1. listopada/oktobra te ponovno 6.–9. listopada/oktobra mogli biste kroz razgovore ili događaje jasno uočiti što vas sprječava da u potpunosti iskoristite svoj potencijal.

Ti uvidi, iako ponekad neugodni, donijet će vam mogućnost da oslobodite skrivenu snagu i hrabro zakoračite prema onome što stvarno želite.

Već 13. listopada/oktobra Pluton se također okreće direktno, što dodatno učvršćuje vašu sposobnost strateškog planiranja. Ovo je razdoblje u kojem vam planovi mogu postati jasniji i realniji nego ikad.

Vrhunac mjeseca dolazi s mladim Mjesecom u Vagi 21. listopada/oktobra. Tada postaje posebno važno da svoje želje jasno izrazite – bilo kroz pisanje, razgovor ili unutarnju odluku. Univerzum vam sada otvara prostor da započnete novo poglavlje, a ono može obuhvatiti i karijeru i privatni život.

Ribe

Nakon razdoblja pomrčina koje je donijelo mnogo promjena, Ribe ulaze u sezonu Vage s potrebom za smirenjem i introspekcijom. Sada je vrijeme da posložite dojmove, povežete događaje i usmjerite pažnju na ono što vam je zaista bitno.

Saturn, koji se kreće retrogradno kroz vaš znak sve do veljače/februara, jasno pokazuje da je najbolje ulagati energiju u dugoročne projekte i odnose koji imaju stabilnu osnovu.

Od 30. rujna/septembra do 9. listopada/oktobra jedan razgovor ili događaj mogao bi vas podsjetiti na temu povezanu s pomrčinom Sunca iz rujna. Tada ćete shvatiti da se vaši stavovi prema vezama mijenjaju i da stare navike više ne funkcioniraju. Već 10. i 11. listopada/oktobra, kada Venera dolazi u izazovan aspekt sa Saturnom, bit će potrebno jasno postaviti granice ili redefinirati pravila u važnom odnosu.

Budući da je Vaga pod utjecajem Venere, ljubav i bliskost također dolaze u središte pažnje. Ako ste u vezi, period od 19. listopada/oktobra do 6. studenog/novembra donosi najviše topline i romantike – idealno vrijeme za zajedničke trenutke i njegovanje odnosa. Slobodnim Ribama Jupiter daje dodatni blagoslov pa je vrlo moguće da upravo oko mladog Mjeseca 21. listopada/oktobra upoznate osobu koja vam može postati važna.

Čak i ako se ne dogodi novi susret, ovo razdoblje donosi svojevrsno resetiranje – promijenit ćete način na koji gledate na ljubav, uživanje i zabavu. Uvidjet ćete da užitak može imati potpuno novo značenje i da je vrijeme da u život unesete više radosti.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

