Završava težak period: Evo koja 4 znaka će procvjetati do kraja rujna/septembra 2025.

Za 4 znaka drugi dio rujna/septembra 2025. donosi završetak zahtjevnih ciklusa i početak novog životnog razdoblja. Ljubav, financije i osobni rast ponovno dolaze u ravnotežu.

Kraj rujna/septembra 2025. donosi veliko olakšanje za četiri horoskopska znaka. Nakon mjeseci izazova i osjećaja da se život ne miče s mrtve točke, pred njima je novo poglavlje.

Teret koji su dugo nosili konačno se počinje skidati s njihovih leđa, a prostor se otvara za ljubav, radost i stabilnost.

Astrološka kulisa mjeseca

Ovaj period obilježen je nizom značajnih događaja na nebu. Retrogradni Saturn u Ribama ponovno je pokrenuo teme karme i discipline, a pomrčina Mjeseca označila je završetak važnog životnog ciklusa. Do kraja mjeseca očekuje nas i pomrčina Sunca, koja donosi priliku za novi početak.

Za određene znakove upravo ova kombinacija donosi završetak dugotrajnih problema i ulazak u vrijeme osobnog napretka.

Bik – ljubavne prilike i učenje o financijama

Bikovi su tijekom ove godine često imali osjećaj da se vrte u krug, posebno kada je riječ o ljubavi. Mnogi su ostali zaglavljeni u obrascima iz kojih se činilo nemoguće izaći. Do kraja rujna/septembra taj se krug konačno zatvara.

Oni koji su slobodni mogli bi doživjeti iznenađenje – netko tko je već dugo u njihovoj blizini može otkriti osjećaje koje je skrivao. Za zauzete Bikove ovo je vrijeme u kojem odnos ponovno dobiva lakoću i svježinu, kao da se otkriva neka nova dimenzija partnerstva.

Ipak, univerzum traži i preispitivanje odnosa prema novcu. Bikovi često puno daju drugima, ali sada je vrijeme da se zapitaju dobivaju li dovoljno zauzvrat.

Balans između velikodušnosti i vlastite sigurnosti postaje ključna tema. Samo tako mogu osjetiti istinsku stabilnost i napredak.

Lav – oslobađanje od starih tereta

Lavovi ulaze u jedno od najvažnijih razdoblja u posljednjih nekoliko godina. Završava se karmički ciklus koji ih je dugo opterećivao. Sve ono što se ponavljalo iznova i iznova – pogreške u odnosima, nošenje tuđih tereta, obiteljske drame – sada dolazi do točke u kojoj se konačno može otpustiti.

Posebno je važno obratiti pažnju na ljubav i obiteljske odnose. Ako nastave hodati istim putem i ponavljati stare greške, Lavovi riskiraju da propuste priliku za rast.

No, ako odluče promijeniti pristup, čeka ih period unutarnjeg mira i novog početka.

Financije također igraju veliku ulogu. Lavovi ulaze u fazu u kojoj se zatvaraju dugovi i otvara prostor za stabilniju budućnost. Dosljednost i disciplina sada donose rezultate, a mnogi će osjetiti olakšanje jer više ne moraju nositi teret prošlih obaveza.

Škorpion – povratak strasti i čišćenje odnosa

Škorpionima rujan/septembar 2025. donosi snažan obrat u ljubavi. Posljednjih mjeseci mnogi su osjećali kao da nema uzbuđenja, kao da je ljubavni život izgubio onu prepoznatljivu iskru. Upravo sada situacija se mijenja – ponovno se vraća intenzitet, a emocije postaju snažnije nego dugo vremena.

No, osim ljubavi, posebnu pažnju treba obratiti i na društveno okruženje. Neke osobe u blizini možda iscrpljuju vašu energiju i sputavaju vaš rast, osobito kada je riječ o financijama.

Vrijeme je da napravite selekciju i okružite se onima koji vas podržavaju, a ne onima koji vas koče.

Kada se oslobodite tih nevidljivih utega, otkrit ćete koliko brzo univerzum nagrađuje vašu odlučnost i jasnoću.

Vodenjak – introspektiva i poslovni pomaci

Vodenjaci završavaju dugotrajan ciklus vezan za odnose. Promjene koje dolaze nisu povezane samo s onim što drugi rade, nego prije svega s načinom na koji se vi sami ponašate i koje obrasce ponavljate.

Ovo je vrijeme introspektive. Pitanja poput: „Zašto uvijek privlačim iste tipove odnosa?“ ili „Koje obrasce moram promijeniti da bih privukao/la partnera kojeg želim?“ postaju ključna.

Upravo u tim odgovorima leži put prema ljubavi koja će vas ispuniti.

Dok radite na sebi i sagledavate vlastite obrasce, paralelno se otvaraju i poslovne prilike. Do kraja rujna/septembra moguća su unaprjeđenja, preuzimanje važnih projekata ili nove ponude koje donose financijsku stabilnost.

ATMA/stil.kurir

