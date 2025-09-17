Privatni detektiv otkriva: Kako „nanjušiti“ da vas partner vara

Promjene u korištenju mobilnog

„Ako počnu da nose svoj telefon svuda sa sobom, čak i po kući, ili se odbrambeno ponašaju kada ste u blizini njihovog mobilnog, to bi mogao da bude znak da nisu vjerni“, tvrdi Bond. Također, tvrdi da bi i nagla promjena lozinke mogla da bude razlog za sumnju.

Izgubili su interesovanje za vas

„Pokazuju manje interesovanja da provode vrijeme s vama, ne raduju se kad vas vide i ne razgovaraju s vama o svom danu“, nabrojao je još neke od znakova. „Ako osjećate da je partner odjednom počeo da vas izbjegava i ne želi više da radi stvari s vama ili prestane da vam priča o svom danu, onda je to još jedan razlog za sumnju“, dodao je, a onda pojasnio:

„Partneri koji varaju često izbjegavaju svoje supružnike ili im govore manje o svom danu jer varanje može biti teško, nemoguće je zapamtiti sve laži detaljno pa se radije zatvore“.

Promjena seksualnog nagona

Oba ekstrema mogu biti razlog za brigu.

„Ako vaš partner odjednom izgubi interesovanje za seks s vama, to bi moglo da ukazuje na preljubu. Istovremeno, ako odjednom postane nezasitan, može značiti da tako pokušava da prikrije nevjeru“, tvrdi Bond.

„Oni koji varaju se često manje seksaju kod kuće jer, logično, to rade na drugom mestu, ali povremeno se može dogoditi i da se više seksaju kod kuće, jer se osjećaju krivima. Možda će početi da uvodi i nove stvari u vaš seksualni život“, dodaje.

Negativni su

Stres zbog skrivanja može da im postane previše za podnijeti, pa ljudi koji varaju često počnu da se istresaju na partnera ili partnerku.

„Kako bi se riješili napetosti koju osjećaju iznutra, pokušat će sami sebe uvjeriti da ste vi problem i postat će kritični prema vama niotkuda“, tvrdi.

Eto, to su četiri glavna znaka prema Bondu, ali, naravno, sve to treba uzeti s rezervom jer – nije sve crno-bijelo, prenosi Avaz.

