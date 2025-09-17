Mačka vam prolijeva vodu? Ne ignorišite ovaj znak

Na prvi pogled to može djelovati kao bezazlena igra, ali takvo ponašanje ponekad skriva dublje razloge. Važno je znati razlikovati znatiželju od mogućih zdravstvenih problema kako biste prepoznali kada je vrijeme za posjet veterinaru, piše The Spruce Pets.

Mačići su po prirodi znatiželjni i vole istraživati svijet oko sebe. Često koriste šape za ispitivanje raznih predmeta, uključujući i zdjelicu s vodom. Neki će lupkati po vodi kako bi stvarali valove, istraživali teksturu ili se jednostavno zabavili.

Određene pasmine, poput Maine Coona, prirodno su sklonije igri s vodom. Također, mačke koje su odmalena navikle na vodu često zadrže tu naviku i u odrasloj dobi. Pojedine mačke više vole svježu, tekuću vodu pa šapicama pokušavaju pokrenuti vodu u zdjelici kako bi im bila privlačnija.

Kada je vrijeme za veterinarski pregled?

Prije nego što zaključite da je riječ o igri, dobro je provjeriti postoji li mogućnost bolesti. Povećana žeđ može biti znak ozbiljnih zdravstvenih problema poput dijabetesa, bolesti bubrega ili poremećaja rada štitnjače. Mačke koje imaju ovakve tegobe često piju više vode, ostavljaju nered oko zdjelice i traže dodatne izvore vode, poput slavina ili WC školjki.

Obratite pozornost i na druge moguće simptome: umor, slab apetit, dezorijentiranost ili promjene u ponašanju. Iako su ovakva stanja češća kod starijih mačaka, mogu se javiti i kod mladih.

Uzrok ponekad mogu biti i stres ili anksioznost. Mačka može prolijevati vodu kako bi privukla vašu pozornost, osobito ako se osjeća usamljeno. U rijetkim slučajevima, ovakvo ponašanje može biti povezano s opsesivno-kompulzivnim poremećajem.

Kako spriječiti prolijevanje vode?

Ako je vaša mačka još mačić, velika je vjerojatnost da će s vremenom prerasti ovu naviku, osobito nakon petog mjeseca života kada se smanjuje potreba za igrom. Do tada joj pokušajte skrenuti pažnju na igračke koje će zadovoljiti njezinu znatiželju.

Ako je uzrok zdravstveni problem, terapija koju preporuči veterinar obično pomaže i u uklanjanju ovakvih navika.

Praktični savjeti za manje nereda:

Stavite zdjelicu s vodom u kadu ili tuš-kabinu.

Mijenjajte vodu svakodnevno i po potrebi dodajte kockice leda (no pripazite, i one mogu postati igračka).

Koristite posude koje se teško mogu prevrnuti, primjerice one za glodavce.

Razmislite o kupnji fontane za kućne ljubimce – ona omogućuje stalan protok svježe vode, što mnogim mačkama odgovara.

Što vlasnici najčešće pitaju?

Mnogi se iznenade kad otkriju da njihove mačke vole vodu, unatoč uvriježenom mišljenju da je izbjegavaju. Ovakvo ponašanje ovisi o pasmini, iskustvima iz mladosti i osobnim sklonostima svake mačke.

Ako vaša mačka pije neuobičajeno puno vode, stalno se zadržava uz zdjelicu ili pokazuje bilo koji drugi znak bolesti, najbolje je da se odmah obratite veterinaru. On poznaje zdravstvenu povijest vašeg ljubimca i može vam dati najbolji savjet, prenosi Novi.

