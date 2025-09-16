Zvijezde upozoravaju: Ova tri znaka doživjet će najveće promjene do prosinca/decembra 2025.

Kraj 2025. donosi razdoblje koje će mnogima izgledati kao nagli zaokret života. Planetarne energije bit će toliko snažne da će se osjetiti kolektivni pritisak promjene – ono što sada završava, više se ne može nastaviti, a ono što počinje, postavlja sasvim nove temelje. Dok će svi znakovi osjetiti taj prijelaz, troje njih naći će se u samom središtu događaja i upravo će za njih posljedice biti najizraženije.

Kako se približava kraj godine, nebo se pretvara u pozornicu na kojoj se sudbina ispisuje novim slovima. Listopad/oktobar i studeni/novembar donose snažan val preokreta, a prosinac/decembar je trenutak u kojem se stari ciklus konačno zatvara i otvara prostor za novo poglavlje života. Ove promjene dotiču sve, no tri znaka doživjet će ih s najvećom snagom.

Bik

Za Bikove, kraj 2025. godine donosi razdoblje koje će snažno poljuljati njihovu potrebu za stabilnošću. Uran u opoziciji sa Suncem djelovat će poput sile koja briše stare obrasce i tjera ih da napuste konzervativne stavove na koje su se oslanjali. Saturn će testirati čvrstoću svih struktura, dok će retrogradna Venera otvoriti pitanje istinskih vrijednosti i pokazati da materijalne stvari nisu smisao života, već samo alat.

Upravo na polju financija Bikovi će doživjeti najviše promjena – moguća je promjena izvora prihoda, iznenadni troškovi ili gubici, ali i nasljedstva, pobjede ili projekti koji otvaraju potpuno nove horizonte. Ključna lekcija leži u prelasku s pasivne štednje na aktivno ulaganje, u otvaranju prema novim modelima zarade i odvažnijem rukovanju resursima.

Promjene se neće zaustaviti samo na području novca – mnoge Bikove čekaju selidbe, bilo prisilne ili dugo željene, a u nekim slučajevima čak i odlazak u inozemstvo.

Oni koji ostanu mogli bi se odlučiti na velike renovacije ili obnavljanje doma, što će postati simbol unutarnje preobrazbe. Odnosi će također proći kroz intenzivne preokrete: za neke će to značiti kraj dugih veza, dok će drugi doživjeti susret koji će promijeniti njihovo shvaćanje ljubavi. Neki će se suočiti s razvodom, no upravo će on otvoriti vrata za novu i zdraviju fazu.

Zdravlje i način života doći će u središte pažnje, jer vanjske okolnosti neće dopustiti odgađanje. Bikovi će biti prisiljeni promijeniti prehranu, uvesti više kretanja i riješiti se navika koje im štete. Iako će promjene ponekad djelovati poput udara, na kraju će upravo one donijeti oslobođenje.

Listopad/oktobar će donijeti prve financijske pomake, studeni/novembar testiranja u odnosima, a prosinac/decembar osjećaj da je tlo pod nogama ponovno stabilno – ali na posve drugačijim temeljima nego prije.

Rak

Za Rakove će kraj 2025. godine biti emocionalno najintenzivnije razdoblje u dugo vremena. Pluton u kvadratu s Mjesecom probudit će duboke osjećaje i krize koje će ih natjerati da se suoče s vlastitim unutarnjim svijetom, dok će Sjeverni čvor otvoriti karmičke lekcije povezane s obitelji i korijenima.

Događaji u domu i obitelji oblikovat će njihovu stvarnost – neki će doživjeti gubitke, drugi dolazak novog člana, treći dugo očekivano pomirenje. Za mnoge će to značiti i preseljenje u rodni grad ili otkrivanje obiteljskih tajni koje će promijeniti njihovu sliku o sebi. Obnova ili kupnja doma dobit će posebno simbolično značenje, jer će označavati obnavljanje cijelog obiteljskog sustava.

Istovremeno će Rakovi osjećati snažan sukob između obiteljskih odgovornosti i profesionalnih ambicija. Neki će odlučiti promijeniti posao kako bi bili bliži voljenima, drugi će pokušati spojiti obiteljske obaveze i karijeru, dok će treći pronaći kompromis kroz rad od kuće.

Sve to pratit će izranjanje starih trauma i emotivnih rana, što može dovesti do osjećaja iscrpljenosti ili depresije. No upravo će u tim teškim trenucima otkriti snagu svoje intuicije i sposobnosti koje nisu ni slutili da posjeduju.

Kako bi prošli kroz ovaj emocionalni tsunami, važno je da Rakovi ne ostanu sami. Podrška bližnjih, rad na sebi i prihvaćanje pomoći stručnjaka mogu biti presudni.

Rujan/septembar će donijeti prve nemire, listopad/oktobar i studeni/novembar njihov vrhunac, dok će prosinac/decembar donijeti pomirenje i mir, kao da se nakon oluje pojavljuje sunce koje daje snagu za novi početak.

Jarac

Jarci će u mjesecima pred nama doživjeti kolaps starih struktura i autoriteta. Pluton u konjunkciji sa Suncem razara staru osobnost i tjera na stvaranje nove, Uran otvara vrata neočekivanim prilikama, dok Saturn provjerava snagu svih postignuća.

Na poslovnom planu mogući su gubici položaja, nagle promjene smjera ili čak potpuno napuštanje dosadašnje karijere. Za neke će to značiti pad i razočaranje, a za druge neočekivano priznanje ili nagli uspon. Ono što će biti zajedničko svim Jarcima jest činjenica da stari status prestaje postojati.

Promjene će se odraziti i na društveni položaj – netko će se suočiti sa skandalom, drugi s iznenadnom slavom ili promjenom društvenog kruga.

Odnosi s autoritetima bit će posebno osjetljivi pa se mogu pojaviti sukobi s nadređenima, pravnim institucijama ili političkim uvjerenjima. Sve to vodi prema važnoj lekciji: kontrola je iluzija, a pravo vodstvo dolazi iz sposobnosti otpuštanja i povjerenja. Upravo u trenutku kada izgleda da se sve urušava, otvara se prostor za novu snagu.

Jarci koji budu spremni razviti nove vještine, osloniti se na odnose izvan posla i pokazati emocionalnu fleksibilnost, iz ovoga razdoblja izaći će kao potpuno drugačiji ljudi.

Prve pukotine pojavit će se u rujnu/septembru, u listopadu/oktobru će promjene dosegnuti kulminaciju, a studeni/novembar i prosinac/decembar otvorit će prostor za izgradnju novog identiteta na čvršćim i svjesnijim temeljima.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari