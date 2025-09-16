Pripadnici ovih znakova teško sklapaju nova prijateljstva, ali ih čuvaju do kraja

Njihov krug bliskih ljudi malen je i pažljivo odabran, kao tajni vrt u koji se ne ulazi bez pozivnice. Ne otvaraju se lako pa rijetko koga puste u svoj svijet, ali jednom kad to učine ostaju vjerni do kraja. Njihova prijateljstva ne temelje se na površnim druženjima, već na povjerenju koje grade polako i čuvaju kao najveće blago.
Jarac: Prijatelj na kojeg se uvijek može osloniti
Jarčevi su oprezni i rezervirani kad upoznaju nove ljude, no kad nekome daju svoje povjerenje, to je zauvijek. Njihova odanost je nepokolebljiva, a prijateljstva održavaju jednako predano kao i sve druge obveze u životu.
Bik: Vjerni čuvar uspomena
Bikovi ne ulaze olako u nova prijateljstva jer im treba vremena da se otvore. No kad jednom nekoga puste blizu, drže se tog odnosa kao najvrjednijeg blaga. Njihova odanost traje godinama i ne blijedi ni pod pritiskom vremena.
Rak: Emotivna sidra
Rakovi se ne zbližavaju brzo jer se boje da bi ih nova poznanstva mogla povrijediti. Ali kad se povežu, njihova odanost postaje bezuvjetna. Prijatelje tretiraju kao obitelj i uvijek će ih braniti, bez obzira na sve.
Djevica: Povučena, ali postojana
Djevice ne vole površne odnose i zato rijetko sklapaju nova prijateljstva. Treba im vremena da nekome počnu vjerovati, ali kad to učine, postaju izuzetno pouzdani i prisutni prijatelji, čak i kad ih dugo ne vidite, znate da su tu, piše index.