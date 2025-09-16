Turbulentna jesen za Škorpije, karma naplaćuje dug

Planetarni aspekti ukazuju na razotkrivanje starih grešaka i suočavanje sa posljedicama postupaka iz prošlosti, naročito Škorpijama.

Ovo nije period za impulsivne odluke ili sukobe – svaka izgovorena riječ i svaka odluka sada nose posebnu težinu. Jesen donosi preokrete i karmičke lekcije. Ukoliko ste pripadnik ovog znaka, očekujte situacije u kojima će se pokazati koliko ste naučili iz ranijih iskustava, piše Alo.rs.

Ovo nije period za impulsivne odluke ili sukobe. Karma Škorpijama poručuje da zastanu, preispitaju svoje poteze i poprave odnose koje su možda zanemarili. Finansijske poteškoće ili nesporazumi u porodici mogu biti znak da morate riješiti dugotrajne nesuglasice ili priznati greške.

Ipak, ovi izazovi nisu kazna već prilika da skinete teret prošlosti i krenete čistog srca. Ako budete iskreni, prihvatite odgovornost i pokažete spremnost na promjenu, jesen vam može donijeti i duhovni rast. Kraj ovog perioda nagovještava olakšanje – Škorpije koje nauče lekciju i pokažu saosjećanje prema drugima dobiće šansu za novi početak i mirniju budućnost, piše Alo.rs.

