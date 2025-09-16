Mjesečni horoskop za vrijeme vladavine Vage: Jarcu napredak u karijeri, Vodoliji nova ljubav, Ribe stiže karma

Za vladavinu Vage (23. septembar – 23. oktobar 2025), horoskop se može obraditi kroz energiju ravnoteže, odnosa, pravde i estetike, ali i kroz konkretne astrološke aspekte tog perioda (npr. pomračenje Sunca u Vagi 2. oktobra, pomračenje Mjeseca u Ovnu 17. oktobra, Merkur u Škorpiji itd.).

Mjesečni horoskop za vrijeme vladavine Vage 2025.

Ovan

Pomračenje Mjeseca u vašem znaku 17. oktobra osvijetljava odnose i partnerstva. Ako ste gurali probleme pod tepih, sada će sve isplivati. Na poslu – odličan period za pregovore, ali pazite na impulsivne odluke. Ljubav traži strpljenje, naročito sa osobom koja vas “zrcali”.

Bik

Vladavina Vage stavlja fokus na svakodnevicu i zdravlje. Male promjene u navikama doneće vam veliko olakšanje. Na poslu vas očekuje nova odgovornost – ako je prigrlite, otvoriće vam se vrata za napredak. U ljubavi – strasti se bude, ali može biti i ljubomore.

Blizanci

Za vas je ovo mjesec ljubavi i kreativnosti. Ako ste slobodni, pojavljuje se neko ko vas osvaja intelektom. Zauzeti Blizanci će rješavati dileme – ozbiljna priča ili povlačenje. Na poslu imate priliku da zablistate kroz originalnu ideju. Pomračenje 17. oktobra donosi nagle odluke oko prijateljstava.

Rak

Dom i porodica dolaze u prvi plan. Mogući su razgovori o selidbi, renoviranju ili porodičnim obavezama koje traže vaše strpljenje. Ljubav je topla, ali može biti opterećena starim pričama. Na poslu – manje stresa, ali zato više posla “iza kulisa”. Pripazite na iscrpljenost.

Lav

Za Lavove ovo je mjesec komunikacije, putovanja i dogovora. Merkur u Škorpiji donosi oštre riječi – pazite šta i kome govorite. Ljubav se razvija kroz otvorene razgovore i putovanja. Pomračenja vas guraju da raščistite odnos sa autoritetima i starim obavezama.

Djevica

Novac i vrijednosti su u centru pažnje. Možete očekivati iznenadne troškove, ali i priliku da zaradite više. Ljubavni odnosi prolaze kroz test – da li je vrijedno ulaganja ili ne? Pomračenje Sunca 2. oktobra može vam donijeti iznenadan preokret u finansijama.

Vaga

Vaša sezona donosi priliku da zasijate, ali i da završite jedan važan ciklus. Pomračenje Sunca 2. oktobra u vašem znaku otvara novo poglavlje – hrabro zakoračite napred. Ljubav vam donosi i romantiku i iskušenja. Na poslu – mogućnost saradnje sa osobom koja menja sve.

Škorpija

Za vas je ovo period introspekcije. Osećate se povučeno, ali iza scene se sprema nešto veliko. Na poslu – završavate projekte i pripremate teren za novi ciklus od kraja oktobra. U ljubavi – tajne i skrivena osećanja izlaze na površinu. Pomračenja vas guraju da otpustite ono što vas sputava.

Strijelac

Prijatelji, timski rad i društvene mreže su tema mjeseca. Neko iz kruga prijatelja može postati mnogo više. Na poslu – neočekivana pomoć stiže od osobe koju niste ozbiljno shvatali. Pomračenja donose iznenadne promene u ljubavi i odnosima – moguć prekid ili neočekivano priznanje.

Jarac

Karijera je u fokusu. Pred vama je odluka koja mijenja pravac – da li ostajete na istom putu ili krećete u nešto sasvim novo? Ljubavni život je stabilan, ali partner traži više pažnje. Pomračenja vas guraju da pomirite privatno i poslovno.

Vodolija

Osjećate snažnu potrebu da izađete iz rutine. Putovanja, učenje i nova iskustva vas zovu. Na poslu – mogući kontakti sa strancima ili saradnja na daljinu. Ljubav se razvija kroz razgovore i zajednička interesovanja. Pomračenje u Ovnu vas tera da menjate način komunikacije.

Ribe

Intenzivan mjesec za vas – emocije i finansije su u prvom planu. Može doći do neočekivanih troškova ili dijeljenja resursa. U ljubavi – strasti su jake, ali i ljubomora. Pomračenje Sunca u Vagi 2. oktobra osvijetljava odnos sa partnerom – vreme je da kažete šta zaista osjećate, piše naj žena..

