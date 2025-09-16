Mjesec u Raku je jedan od najjačih položaja u astrologiji: Ovim znakovima horoskopa donijet će neslućenu sreću i nov početak

Mjesec u Raku se u astrologiji smatra jednim od svojih najjačih položaja, jer je Rak znak kojim on prirodno vlada.

On donosi fokus na emocije, dom i porodicu, jača nostalgiju i intuiciju i pruža snažan zaštitnični nakon i veću brigu o drugima. Dani Mjeseca u Raku čine emotivan, nežan i porodičan period, idealan za introspekciju, negu odnosa i vraćanje unutrašnjem miru.

Ova lunarna faza podsjeća nas da ozbiljno shvatimo stvari koje su zaista važne, a za tri horoskopska znaka će aktuelni Mjesec u Raku donijeti nešto novo, poput novog početka, prijatne tranzicije i snažne energije.

Rak

Kao znak koji vlada ovim periodom, Rak će biti posebno osnažen. Biće mu pojačana energija u oblastima ličnog identiteta, samopouzdanja i emocionalne podrške. Ovo je idealan period za Rakove da se posvete sebi, svojim željama i ciljevima, da napune baterije kroz porodicu, dom i intimne veze.

Škorpija

Škorpija je vodeni znak kao i Rak i ona će sada osetiti kako joj se otvaraju emotivni i intuitivni kanali. U ljubavi, unutrašnjem razvoju i duhovnosti može doći do produbljenja. Osim toga, ovaj period može donijeti prilike za transformaciju, da se oslobode prošlih tereta i krenu u novo poglavlje života sa većom jasnoćom i snagom.

Ribe

Ribe će tokom Mjeseca u Raku dobiti na senzibilnosti i kreativnosti. Ovaj tranzit za njih može da razgori inspiraciju u umetničkim projektima, snovima i idejama, ali i da pruži emocionalnu stabilnost koja im često fali. Ovo je dobro vrijeme da Ribe rade nešto što vole, da istraže inostranstvo mašte ili da posvete vrijeme aktivnostima koje pune dušu, piše glossy.

