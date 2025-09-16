Dnevni horoskop za srijedu, 17. septembar: Blizanci su emotivno zatvoreni, Vodolije, mogući problemi sa kičmom

Ovan

Pokušavate da nadoknadite izgubljeno vrijeme što se tiče posla i poslovnih obaveza. Ljubavni život je dosta komplikovan i partner od vas očekuje mnogo. Obratite pažnju da dovoljno spavate.

Bik

U posljednje vrijeme ste previše pod uticajem drugih ljudi. Ovo se najviše odnosi na poslovnu situaciju i na nove poslovne pregovore. Što se tiče ljubavi budite spremni na veliki oproštaj. Suprotna strana od vas to ne očekuje i biće veoma pozitivno iznenađena.

Blizanci

Ova srijeda počinje veoma kreativno i dinamično zahvaljujući vašoj pozitivnoj energiji. Do kraja dana mogući su povoljni rezultati u vezi vaših poslovnih angažovanja. Emotivna strana je veoma zatvorena i to vas pomalo brine.

Rak

Postat ćete nježniji u ljubavi zahvaljujući vašoj želji da se pomirite sa partnerom. Partner će biti iznenađen i dobićete jako lepu povratnu informaciju. Poslovno ste veoma angažovani i to vas ispunjava tokom drugog dela dana.

Lav

Što se tiče posla bićete veoma primećeni od strane kolega i dobićete jako velike pohvale. Zahvaljujući vama osoba u znaku Raka dobija takođe pohvalu u vezi poslovne situacije. Zdravstveno stanje je stabilno ali obratite pažnju na probleme hroničnog tipa.

Djevica

Imate veliku podršku poslovnih saradnika. Do kraja dana stižu povoljne vijesti što se tiče zarade koja može biti uvećana u narednih desetak dana. Ljubavna situacija je nestabilna zbog problema iz prošlosti.

Vaga

Sve više planeta vas upozoravaju na probleme koje imate u ljubavi iako to vidite na pravi način. Partnerski odnos vam je veoma bitan naročito u ovom periodu. U krugu porodice mogući su manji problem zbog novca.

Škorpija

Dominira ona bolja strana vašeg odnosa i to zahvaljujući vašoj otvorenosti i iskrenosti. U drugom delu dana posvetite pažnju komunikaciji jer možete biti veoma grubi u saopštavanju istine jednom članu porodice. Mogući problemi sa glavom.

Strijelac

Imaćete veliku tremu posebno kada su u pitanju poslovni događaji na višem nivou. Osoba u znaku Ribe vam je velika podrška posebno kada su u pitanju prezentovanja poslovne situacije. Do kraja dana budite spremni na jedan malo neprijatan razgovor sa partnerom.

Jarac

Poprilično ste veseli i zadovoljni poslovnom situacijom koja vam ide na ruku. Zahvaljujući vama vaša firma je napravila veliki poslovni poduhvat. Emocije ste blokirali zbog problema na ljubavnoj strani koji datiraju iz prošlosti.

Vodolija

Bićete jako srećni jer ćete donijeti jednu jako dobru ljubavnu odluku. Najvažnije da budete strpljivi pri ostvarenju poslovnih planova posebno u vezi inostranstva. Zdravstvena situacija je pomalo zabrinjavajuća zbog mogućih problema s kičmom.

Ribe

Vaš porodični život će biti centralna tema današnjeg dana jer mlađi član porodice traži vašu pažnju. Neki vaši prijatelji će zatražiti pomoć tokom večeri. Vaše emocije su pod utiskom drugih ljudi što vas emotivno jako crpi, piše naj žena.

