4 horoskopska znaka osjetit će emotivnu oluju u jesen 2025: Suočavaju se sa unutrašnjom krizom i traže izlaz

Prema horoskopu, 4 znaka Zodijaka u jesen 2025. ulaze u emotivnu oluju. Sa dolaskom novog godišnjeg doba oblačno nije samo napolju, već i u dušama nekih horoskopskih znakova, kojima retrogradni Uran donosi preispitivanje trenutnog života i odgovarajućih zaključaka.

Unutrašnja kriza biće zvono za uzbunu, pa će oni zatražitli novu strategiju kako bi našli izlaz.

Blizanci

U jesen ćete biti zauzeti potragom za najboljom verzijom sebe. Činiće vam se da je ostajanje u statusu kvo toliko dugo jednostavno neprihvatljivo, što znači da je vrijeme da promijenite posao, frizuru, prijatelje, pa čak i partnera. Najvjerovatnije će se kriza određenog doba akutno manifestovati u vašem životu ili će se desiti ozbiljan događaj koji će vam poljuljati temelje.

Željećete da dokažete svoju vještinu drugima, ali to vjerovatno neće dovesti do pravih odluka. Odmor na osamljenom mjestu i fokus na istinske želje jeste ono što će vam pomoći da izbjegnete neproduktivne unutrašnje sukobe i pronađete prihvatljivije načine da se izvučete.

Djevica

Za vas će gubitak mentalne ravnoteže neočekivano postati odskočna daska za uspjeh ove jeseni. U vašim ličnim odnosima ukorijenjena je tendencija koja vam odavno nije odgovarala, ali tek sada ćete imati hrabrosti da poradite na svojim greškama. Konačno shvatate da su stalni nesporazumi i manja neslaganja u porodici posljedica neriješenih problema.

Negativne promjene u vezi će više nego ikad jasno ukazati na potrebu da se nešto hitno popravi. Kompromisi, spremnost da promijenite sebe i pomirenje sa nedostacima druge polovine su ključne tačke koje će vam pomoći da ojačate zajednicu i uspješno prevaziđete krizni trenutak u životu.

Strijelac

Sa dolaskom jeseni naći ćete se u epicentru prave emocionalne oluje izazvane nedostatkom neposredne primjene željenih ideja. U takvom trenutku rizikujete da vatreno odlučite da je sve što je urađeno bilo uzalud, ali to je pogrešna reakcija na ono što se dešava. Vi ćete zaista morati da prođete kroz nekoliko ozbiljnih testova univerzuma na jesen, ali na kraju ćete dobiti nagradu u vidu ključa za vrata koja su vam donedavno bila zatvorena.

Manje prepreke na putu ka velikom cilju ne bi trebalo da budu razlog da odustanete i prepustite se očajanju, jer će se osjećaj neuspjeha ispostaviti samo kao iluzija. Sredinom jeseni dobićete vijesti koje će vas razveseliti i učiniti da se osjećate kao da ste na vrhuncu uspjeha.

Ribe

Vaše unutrašnje nezadovoljstvo biće tokom ovog perioda povezano uglavnom sa ponašanjem voljene osobe. Odjednom ćete shvatiti da obe strane treba da ulažu u vezu, ali će partnerova nevoljnost da preuzme inicijativu postati previše iritantna. Kao rezultat toga, možete organizovati ozbiljan protest, pa čak i raskinuti formiranu zajednicu donošenjem prebrze odluke.

Zvijezde vas upozoravaju na ishitrene postupke i predlažu da pokušate da neke stvari promijenite mudro. Ako naučite da rješavate probleme na zreo način, moći ćete da izađete iz teške situacije kao pobjednici i preživite napet period ne samo bez gubitaka, već i sa bonus poenima oličenih u jačim odnosima, piše Sensa.

