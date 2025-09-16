S opadanjem lišća i njima će “padati novac s neba” – 3 horoskopska znaka koja će se opariti ove jeseni

U životu je naravno najvažnije biti živ i zdrav, ali odmah nakon što je zdravlje na svom mestu i tu nema problema, ljudi žele da budu i finansijski zbrinuti. Uvijek teže da poboljšaju svoje novčano stanje i da se osiguraju da imaju dovoljno novca da ne moraju da žive “u grču”.

Sreća na finansijskom planu može da se pojavi kroz unapređenje, povišicu ili neko nasljedstvo, ali i može da dođe i kroz plana finansija koji funksioniše besprekorno i daje rezultate, piše glossy.

Ove jeseni, 3 znaka Zodijaka će imati više sreće kada je u pitanju novčani horoskop, a za to je zadužen Jupter, planeta koja ima ogromnu ulogu u sudbini i sreći.

Ako Jupiter ove jeseni prelazi kroz vaš znak, onda biste mogli početi da vidite dobre stvari u finansijskoj sferi, posebno ako ste već vredno radili da se to desi. Sezona pomračenja takođe može doneti preko potrebne promene koje pokreću novu, finansijski izobiljnu eru.

Evo tri horoskopska znaka koja će imati najviše novčane sreće ove jeseni, prema rečima jednog astrologa.

Rak

Očekuje se da će Jupiter proći kroz Rak oko 18. oktobra i doneti sreću ovom znaku sredinom jeseni, koja će se preliti i na novu godinu.

Možda ćete da dobijete unapređenje, neočekivano zaraditi novac ili videti konačno da se vaš trud isplatio.

Da biste maksimalno iskoristili svoju astrološku prognozu, obavezno nastavite da radite ono što radite. Ovo je odlično vreme za Rakove da postave svoje ciljeve i manifestuju ih.

Djevica

Djevice su radne pčelice Zodijaka i to bi trebalo da počne da se isplaćuje u narednim mjesecima.

Pomračenja ove jeseni stvorit će sreću za Djevice u narednim mjesecima, pogotovo što se 21. septembra pomračenje sunca odvija baš u znaku Djevice.

Ove jeseni, mnogi pripadnici ovog znaka će dobiti unaprijeđenje ili nove mogućnosti za posao.

Pomračenja sunca su moćni trenuci za transformaciju, pa se možete osloboditi onoga što vas je sputavalo i hrabro krenuti u budućnost.

Ove jeseni možete da razvijete svoju metodu za štednju novca ili da se pozabavite nekim unosnim honorarnim projektom. Jedno je sigurno: ove jeseni Djevice konačno dobijaju zasluženo unapređenje ili povišicu.

Ribe

Ribe, ove jeseni ćete osećati kao da vam novac pada sa svih strana, a tome možete da zahvate punom mesecu i pomračenju.

Sve što sada radite a što je kreativno, umetničko i u skladu sa vašom duhovnom misijom će uspjeti.

Jupiter je nekada bio vladar Riba prije nego što je pronađen Neptun, i on povećava sposobnost Riba da prošire svoje finansijske resurse kroz maštu i putovanja.

A da biste izvukli što više sreće iz ove sezone, ne dozvolite sebi da usporite ili odustanete, čak i ako ne vidite uspjeh odmah. Izađite i upoznajte nove ljude, podelite svoje ideje i preuzmite malo rizika, posebno kada su u pitanju projekti vezani za strast.

Sa svim ovim astrološkim promjenama koje donose dodatnu dozu sreće, postoji zaista velika šansa da ćete uspjeti.

