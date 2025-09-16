Malo ko zna: Evo šta vam pokušava reći mačka kada se trlja uz vaše noge

Iako za ovu gestu postoji nekoliko različitih razloga, najčešće je riječ o znaku naklonosti i privrženosti.

Označavanje vlasništva i osjećaja prema okolini

Mačke se u velikoj mjeri oslanjaju na svoj izuzetno razvijen njuh kako bi prikupljale informacije o svijetu oko sebe. Na bradi, obrazima, čelu, pa čak i na šapama imaju žlijezde koje luče feromone. Iako su ti feromoni ljudima bez mirisa, druge mačke i životinje ih lako prepoznaju.

Oni prenose niz informacija – od pola mačke, preko toga da li je sterilizirana, pa sve do njenog trenutnog raspoloženja. Kada se vaša mačka trlja uz vas, ona zapravo prekriva vaš miris svojim, označavajući vas kao dio svog teritorija.

Drugim riječima, mačka na taj način drugim životinjama poručuje: „Ovaj čovjek pripada meni!“ To je oblik teritorijalnog ponašanja, ali i znak želje da s vama izgradi čvrstu vezu.

Traženje pažnje i maženja

Ako vas dočeka trljanjem uz noge čim uđete u kuću, vjerovatno traži vašu pažnju. Nekada je to podsjetnik da je vrijeme za večeru, a nekada poziv na igru ili maženje.

Mačke koje žele dodatnu nježnost često trljaju glavom o vašu ruku – to je jasan signal da žele da ih pomazite.

Izraz nježnosti

Trljanje glave o vlasnika često znači da se mačka osjeća sigurno i opušteno u vašem društvu. To je znak sreće i povjerenja. Zadovoljna mačka imat će opušten izraz lica, bez napetosti oko očiju, ušiju ili brkova, a ponekad će vas počastiti i sporim treptanjem. Njeno tijelo će biti opušteno, a nerijetko će ležati na boku ili čak na leđima.

Mačke se, dakle, mogu trljati uz vas iz više razloga – da obilježe svoj teritorij, da potraže pažnju ili jednostavno da izraze svoju nježnost. U osnovi, uvijek je riječ o pokazivanju privrženosti prema vama, prenosi Novi.

