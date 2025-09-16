Ova 3 znaka doživjeće najveće promjene do kraja 2025. godine

Dok će svi znakovi osjetiti taj prelaz, tri horoskopska znaka naći će se u samom centru događaja i upravo će za njih posledice biti najizraženije.

Kako se približava kraj godine, nebo se pretvara u pozornicu na kojoj se sudbina ispisuje novim slovima. Oktobar i novembar donose snažan talas preokreta, a decembar je trenutak u kojem se stari ciklus konačno zatvara i otvara prostor za novo poglavlje života. Ove promjene dotiču sve, ali tri znaka doživjeće ih najsnažnije.

1. Bik

Za Bikove, kraj 2025. godine donosi period koji će snažno poljuljati njihovu potrebu za stabilnošću. Uran u opoziciji sa Suncem djelovaće poput sile koja briše stare obrasce i tjera ih da napuste konzervativne stavove na koje su se oslanjali. Saturn će testirati čvrstoću svih struktura, dok će retrogradna Venera otvoriti pitanje istinskih vrijednosti i pokazati da materijalne stvari nisu smisao života, već samo alat.

Upravo na polju financija Bikovi će doživjeti najviše promjena – moguća je promjena izvora prihoda, iznenadni troškovi ili gubici, ali i nasljedstva, pobjede ili projekti koji otvaraju potpuno nove horizonte. Ključna lekcija leži u prelasku s pasivne štednje na aktivno ulaganje, u otvaranju prema novim modelima zarade i odvažnijem rukovanju resursima.

Promjene se neće zaustaviti samo na području novca – mnoge Bikove čekaju selidbe, bilo prisilne ili dugo željene, a u nekim slučajevima čak i odlazak u inostranstvo.

Oni koji ostanu mogli bi da se odluče na velike renovacije ili obnavljanje doma, što će postati simbol unutrašnje transformacije. Odnosi će takođe proći kroz intenzivne preokrete: za neke će to značiti kraj dugih veza, dok će drugi doživeti susret koji će promijeniti njihovo shvatanje ljubavi. Neki će se suočiti s razvodom, ali upravo će on otvoriti vrata za novu i zdraviju fazu.

Zdravlje i način života doći će u centar pažnje, jer spoljašnje okolnosti neće dozvoliti odlaganje. Bikovi će biti prinuđeni da promjene ishranu, uvedu više kretanja i riješe se navika koje im štete. Iako će promjene ponekad djelovati poput udara, na kraju će upravo one donijeti oslobođenje.

Oktobar će donijeti prve finansijske pomake, novembar testiranja u odnosima, a decembar osećaj da je tlo pod nogama ponovo stabilno – ali na sasvim drugačijim temeljima nego ranije.

2. Rak

Za Rakove će kraj 2025. godine biti emocionalno najintenzivniji period poslije dugo vremena. Pluton u kvadratu s Mjesecom probudiće duboke osjećaje i krize koje će ih naterati da se suoče sa sopstvenim unutrašnjim svijetom, dok će Sjeverni čvor otvoriti karmičke lekcije povezane s porodicom i korjenima.

Događaji u domu i porodici oblikovaće njihovu stvarnost – neki će doživjeti gubitke, drugi dolazak novog člana, treći dugo očekivano pomirenje. Za mnoge će to značiti i preseljenje u rodni grad ili otkrivanje porodičnih tajni koje će promijeniti njihovu sliku o sebi. Renoviranje ili kupovina doma dobiće posebno simbolično značenje, jer će označavati obnavljanje cijelog porodičnog sistema.

Istovremeno će Rakovi osjećati snažan sukob između porodičnih odgovornosti i profesionalnih ambicija. Neki će odlučiti da promjene posao da bi bili bliži voljenima, drugi će pokušati da spoje porodične obaveze i karijeru, dok će treći pronaći kompromis kroz rad od kuće.

Sve to pratiće izranjanje starih trauma i emotivnih rana, što može dovesti do osjećaja iscrpljenosti ili depresije. Ali upravo će u tim teškim trenucima otkriti snagu svoje intuicije i sposobnosti koje nisu ni slutili da posjeduju.

Kako bi prošli kroz ovaj emocionalni cunami, važno je da Rakovi ne ostanu sami. Podrška bliskih, rad na sebi i prihvatanje pomoći stručnjaka mogu biti presudni.

Septembar će donijeti prve nemire, oktobar i novembar njihov vrhunac, dok će decembar donijeti pomirenje i mir, kao da se nakon oluje pojavljuje sunce koje daje snagu za novi početak.

3. Jarac

Jarčevi će u mjesecima pred nama doživjeti kolaps starih struktura i autoriteta. Pluton u konjunkciji sa Suncem razara staru ličnost i tjera na stvaranje nove, Uran otvara vrata neočekivanim prilikama, dok Saturn provjerava snagu svih dostignuća.

Na poslovnom planu mogući su gubici položaja, nagle promjene smjera ili čak potpuno napuštanje dosadašnje karijere. Za neke će to značiti pad i razočaranje, a za druge neočekivano priznanje ili nagli uspon. Ono što će biti zajedničko svim Jarčevima jeste činjenica da stari status prestaje da postoji.

Promjene će se odraziti i na društveni položaj – neko će se suočiti sa skandalom, drugi s iznenadnom slavom ili promjenom društvenog kruga.

Odnosi s autoritetima biće posebno osjetljivi, pa mogu da se pojave sukobi s nadređenima, pravnim institucijama ili političkim uvjerenjima. Sve to vodi prema važnoj lekciji: kontrola je iluzija, a pravo vođstvo dolazi iz sposobnosti otpuštanja i povjerenja. Upravo u trenutku kada izgleda da se sve urušava, otvara se prostor za novu snagu.

Jarčevi koji budu spremni da razviju nove vještine, oslone se na odnose van posla i pokažu emocionalnu fleksibilnost, iz ovog perioda izaći će kao potpuno drugačiji ljudi.

Prve pukotine pojaviće se u septembru, u oktobru će promjene dostići kulminaciju, a novembar i decembar otvoriće prostor za izgradnju novog identiteta na čvršćim i svjesnijim temeljima, prenosi b.92.

