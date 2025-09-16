Svaštara

I Baba Vanga i Nostradamus predvidjeli su ovaj strašan događaj: Mogao bi se dogoditi uskoro!

Objavljeno prije 1 sat

Bez obzira na to vjerujete li da neki ljudi imaju sposobnost gledanja u budućnost ili smatrate da je riječ o pukoj iluziji, teško je osporiti da su dvije najpoznatije osobe koje su se time bavile – Baba Vanga i Nostradamus – pogodile niz zapanjujuće točnih predviđanja. Slijepa bugarska mističarka Baba Vanga sljedbenicima je ostavila proročanstva o smrti princeze Diane, napadima 11. rujna i pandemiji koronavirusa. Nostradamus, francuski astrolog iz 16. stoljeća, u svojoj zbirci Les Prophéties navodno je predvidio smrt kralja Henrika II., Veliki požar u Londonu te uspon Adolfa Hitlera, piše Mirror.

Zabrinjavajuće je što su oba proroka ostavila mračna predviđanja i za 2025. godinu. Baba Vanga je tvrdila da će izbiti rat u Europi, označivši ga “početkom propasti čovječanstva”. Navodno je prorekla treći svjetski rat, u kojem će Putin postati “gospodar svijeta”, dok će Europa postati “pustoš”.

Ovih dana strahovi su dodatno pojačani nakon što je Poljska, članica NATO-a, oborila ruske dronove koji su povrijedili njezin zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu. Milijuni građana dobili su upozorenje da potraže skloništa, a premijer Donald Tusk upozorio je da je situacija “najbliža otvorenom sukobu od Drugog svjetskog rata”. Zemlja je aktivirala članak 4 NATO-a, dok je glavni tajnik saveza Mark Rutte poslao poruku Putinu: “Spremni smo braniti svaki centimetar NATO-ova teritorija”.

Nostradamusovi stihovi također govore o razornim ratovima u Europi, posebno za Englesku: “Kraljevstvo će biti obilježeno ratovima toliko okrutnim da će neprijatelji doći iznutra i izvana. Velika kuga iz prošlosti vraća se, nema smrtonosnijeg neprijatelja pod nebom.”

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha komentirao je kako Putin “samo nastavlja testirati Zapad”, upozoravajući da će slab odgovor međunarodne zajednice dodatno ohrabriti Rusiju i proširiti rat dublje u Europu.

Napomena: Horoskopi i proročanstva služe isključivo za zabavu i ne temelje se na znanstvenim činjenicama. Sve što pročitate uzmite s dozom rezerve, prenosi Novi.


