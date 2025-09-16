Pet razloga zašto neki ljudi stalno sabotiraju svoje veze

Kako bi izbjegli da budu povrijeđeni u vezama, koriste niz strategija, poput povlačenja, odbrambenog stava i napadanja partnera.

Strategije za održavanje romantičnih veza uključuju povjerenje, otvorenu komunikaciju, predanost, stvaranje sigurnosti i međusobno prihvatanje.

Istraživanje objavljeno u izdanju tromjesečnog časopisa Journal of Couple & Relationship Therapy, raspravlja o razlozima zbog kojih ljudi sabotiraju ljubav.

Romantična samosabotaža odnosi se na korištenje samodestruktivnih postupaka u romantičnim vezama s ciljem “sprečavanja uspjeha ili povlačenja truda i opravdavanja neuspjeha”.

Podaci za studiju prikupljeni su putem online ankete. Za ovu studiju korišten je tzv. međunarodni uzorak od 696 pojedinaca s iskustvom u vezama. Bilo je zastupljeno najmanje 50 zemalja, od kojih je 47 posto (uglavnom studenti) iz Australije. Prosječna dob bila je 31 godina (raspon od 15 do 80 godina); 75 posto su bile žene; 80 posto heteroseksualne orijentacije; 62 posto osoba u romantičnoj vezi, prenosi Klix.

Sudionici su naveli pet razloga zašto sabotiraju svoje romantične veze.

Strah: Kao što je strah od ozljeđivanja (npr. slomljenog srca), odbacivanja ili napuštanja. Također strah od obaveze, izdaje, intimnosti, neuspjeha i usamljenosti.

Nisko samopoštovanje ili negativna slika o sebi (npr. osjećaji inferiornosti).

Problemi s povjerenjem: Ponekad su uzrokovani prošlom izdajom.

Visoka očekivanja: Povezana s perfekcionističkim sklonostima i sudbinskim uvjerenjima (npr. bajkovite fantazije).

Neadekvatne vještine u odnosima: Zbog nezrelosti, neiskustva itd.

Ispitanici su izjavili da su se upuštali u razna destruktivna ponašanja kako bi zaštitili sebe.

Povlačenje iz veze

Povlačenje partnera: Trajno ili privremeno održavanje fizičke ili emocionalne distance (npr. suzdržavanje, nedostupnost), nazvano “zatvaranje” ili “odbijanje”. Ova se taktika koristila kao reakcija na osjećaj preopterećenosti, u iščekivanju da će partner učiniti isto ili s namjerom da se partnera prisili na djelovanje (npr. da pokrene prekid).

Facebook komentari