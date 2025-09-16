Konzumacija ovih namirnica može spriječiti opadanje kose

Iako genetika i hormoni igraju ključnu ulogu u ovom procesu, sve više istraživanja pokazuje da i način ishrane može imati značajan utjecaj na zdravlje kose.

Određene namirnice sadrže spojeve koji mogu pomoći u jačanju folikula dlake, smanjenju hormona povezanih s gubitkom kose i poticanju njenog rasta. U nastavku donosimo nekoliko prirodnih saveznika u borbi protiv opadanja kose.

Kokosovo ulje

Ovo ulje je popularno kako u kulinarstvu, tako i u njezi tijela. Sadrži laurinsku kiselinu, za koju su laboratorijska ispitivanja pokazala da može blokirati stvaranje hormona DHT, koji se povezuje s opadanjem kose.

Bijeli luk

Luk je bogat kvercetinom, antioksidansom koji može blokirati enzim 5-alfa reduktazu odgovoran za pretvaranje testosterona u DHT. Osim toga, pomaže i u borbi protiv oksidativnog stresa, koji također može utjecati na zdravlje kose. Osim luka, dobar izvor kvercetina su šparoge, špinat, kelj, jabuke i bobičasto voće.

Kurkuma

Ovaj začin poznat je po svom aktivnom sastojku kurkuminu, koji ima snažna protuupalna svojstva. Uvrštavanje kurkume u ishranu može biti koristan korak ka boljoj ravnoteži u organizmu.

Iako nijedna namirnica ne može potpuno zaustaviti genetski ili hormonski uzrokovan gubitak kose, određeni sastojci iz hrane mogu igrati važnu ulogu u njegovom usporavanju i podršci zdravlju kose. Kombinacija uravnotežene ishrane, savjetovanja s doktorom i zdravih životnih navika može napraviti značajnu razliku, prenosi Klix.

