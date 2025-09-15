Ovi znakovi teško priznaju kada su ljubomorni, ali ih sve odaje

Neki horoskopski znakovi ne vole pokazivati slabosti, pa skrivaju ljubomoru i glume ravnodušnost. No njihovo ih ponašanje brzo odaje – sitne promjene u tonu glasa, stavu ili pogledu govore sve.

Vodenjak

Vodenjaci žele ostaviti dojam da su iznad emocija, ali ih ljubomora tiho izjeda. Kada osjete prijetnju, postaju hladni i povučeni.

Djevica

Djevice glume da ih ništa ne pogađa, no ljubomora ih čini kritičnima i pasivno-agresivnima. Sitne, sarkastične primjedbe često otkrivaju što doista osjećaju.

Lav

Lavovi ne vole priznati da su ljubomorni, ali kad ih taj osjećaj obuzme, njihovo ponašanje postaje naglo i dramatično. Odjednom žele svu pažnju ponovno usmjeriti na sebe, piše index.

Facebook komentari