Četiri horoskopska znaka koja najčešće skrivaju stres iza osmijeha…

Na prvi pogled djeluju smireno, vedro i uvijek spremno na šalu, ali ispod te vedrine često se skriva pravi mali kaos. Dok drugi paničare naglas, oni stavljaju osmijeh na lice i ponašaju se kao da sve drže pod kontrolom. Nitko ne bi rekao da ih stres izjeda iznutra jer njihova mirna vanjština vješto prikriva unutarnje oluje.

Vaga

Vage obožavaju sklad i žele da sve oko njih izgleda besprijekorno pa se rijetko kome povjeravaju kada su pod stresom. I dok iznutra brinu o tisuću stvari, izvana će i dalje izgledati dotjerano, nasmijano i savršeno smireno, kao da ništa nije problem.

Rak

Rakovi ne žele opterećivati druge svojim brigama pa često skrivaju stres iza nježnog osmijeha. Iako su emotivni i lako ih sve pogađa, radije će glumiti da je sve u redu nego priznati da ih nešto izjeda iznutra. Njihova briga za druge uvijek nadjača potrebu da pokažu vlastite slabosti.

Lav

Lavovi žele ostaviti dojam snage i sigurnosti pa nikada ne žele pokazati da su pod stresom. Čak i kada su na rubu pucanja, ostat će nasmijani, ponosni i samouvjereni jer im je važno da ih drugi vide kao nepokolebljive.

Jarac

Jarčevi su majstori samokontrole i ne dopuštaju da stres naruši njihov vanjski mir. Dok u sebi rješavaju cijeli popis problema, na površini će ostati sabrani i hladnokrvni. Njihov osmijeh često je štit kojim skrivaju koliko ih sve zapravo opterećuje, piše index.

