Novac stiže za 4 horoskopska znaka: Evo ko će dobiti neočekivane pare do 23. septembra

Objavljeno prije 46 minuta

Igramo još jedan zvijezdani rulet, a neki likovi će imati više novca od drugih.

Astrolozi vjeruju da će pojedini znaci imati sreće kada je novac u pitanju, pa će moći da zarade. Igramo još jedan zvijezdani rulet, a neki likovi će imati više novca od drugih. Ako se pitate ko će imati novca do 23. septembra, među njima su i znaci: Lavovi, Djevice, Blizanci i Rakovi, piše naj žena.

LAV

Sunce u Djevici daje vam mogućnost da bolje organizujete posao i zaradite više nego u prethodnom periodu. Djevica može biti odličan partner za zarađivanje novca za vas.

DJEVICA

Merkur je napredovao, tako da bolje procijenjujete i ulažete. Venera u Lavu vam donosi mogućnost da dodatno zaradite na poslu za koji nećete biti prijavljeni ali ćete uspeti da profitirate. Odličan period za sve Djevice koje rade u raznim organizacijama.

BLIZANCI

Konačno, vaša finansijska situacija će se popraviti! Imaćete veliki uspeh ako se bavite nekretninama.

RAK

Imaćete nove pregovore o visini prihoda. Pošto ćete biti uspešni, možete očekivati povišicu. Pored toga, od Lava ćete dobiti vrijedan poklon.


