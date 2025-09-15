Pripadnici ovog znaka grade uspjeh polako, ali uvijek dođu do vrha

Neki ljudi ne trebaju brz sjaj. Vjeruju u spor, ali siguran put – korak po korak, bez preskakanja i bez žurbe. Njihova je snaga u strpljenju, disciplini i upornosti.

U horoskopu, to je Jarac.

Jarčevi su oličenje predanosti. Njihov život rijetko je ispunjen dramom ili naglim obratima, ali gotovo uvijek vodi prema uspjehu. Ne traže prečace, radije će godinama strpljivo graditi nego riskirati da sve izgube.

Na poslu su poznati kao iznimno pouzdani i odgovorni. Ne traže pohvale, ali ih itekako zaslužuju jer iza njih stoje rezultati. Njihov je trud tih, ali učinkovit, a njihova ambicija nepokolebljiva.

U odnosima Jarčevi često djeluju suzdržano, no kada nekoga puste u svoj svijet, to znači da planiraju ostati. Njihova ljubav nije dramatična, ali je postojana – i traje.

Jarac možda ne stiže prvi, ali uvijek stigne. A kad dođe, ostaje dugo, piše index.

