Najsretniji dan za svaki horoskopski znak od 15. do 21. septembra 2025.

U utorak, 16. septembra, Mjesec u Raku spaja se sa Jupiterom, urušavajući prepreke i šaljući srećnu energiju.

Merkur ulazi u Vagu u četvrtak, 18. septembra, pojačavajući vašu sposobnost komunikacije i otvarajući vrata novim ponudama. Venus u Djevici od petka, 19. septembra, uvodi finansijsku i emotivnu obilnost, dok nas u nedjelju, 21. septembra, čeka Djevica – mladi Mjesec i solarno pomračenje koje donosi neočekivane, ali blagotvorne promjene.

Ovan — petak, 19. septembar

Pod uticajem Venere u Djevici, petak je dan kada se fokus premješta na brigu o sebi i vrednovanje onoga što vam zaista prija. Iskoristite prilike za unapređenje karijere ili povišicu, i obratite pažnju na detalje u poslovnim ponudama.

Bik — subota, 20. septembar

Mjesečevo poravnanje sa Jupiterom donosi vam finansijski preokret. Bilo da se radi o nagodbi ili novom profesionalnom uspjehu, subota će obilježiti zaključivanje važnih dogovora i poboljšanje svakodnevnog života.

Blizanci — četvrtak, 18. septembar

Merkur u Vagi oživljava vašu potrebu za radošću i romansom. Četvrtak je idealan za ključne razgovore i otvaranje novih prilika koje će vas učiniti zadovoljnijim na više životnih polja.

Rak — petak, 19. septembar

Venus u Djevici podstiče vas na intelektualne izazove i promjene u karijeri. Iskoristite petak da definišete ciljeve, oslušnete svoje potrebe i napravite konkretan plan za ostvarenje željenog rasta.

Lav — četvrtak, 18. septembar

Merkur u Vagi donosi vam strpljenje i razboritost u donošenju važnih odluka. U četvrtak odvojite vreme za analizu ponuda i ne žurite, kako biste izabrali put koji najbolje odgovara vašoj duši.

Djevica — nedelja, 21. septembar

Djevica – mladi Mesec i pomračenje u vašem znaku otvaraju vrata radikalnim promenama. Nedjelja je savršena za novi početak, hrabro istupanje za svoje stavove i prihvatanje iznenadnih prilika koje vas vode ka uspehu.

Vaga — četvrtak, 18. septembar

Merkurov prolaz kroz vaš znak jača vašu sposobnost da se zauzmete za sopstvene potrebe. Četvrtak je dan za iskrenost u komunikaciji: koristite svoje riječi kako biste osnažili veze i otvorili vrata novim mogućnostima.

Škorpija — petak, 19. septembar

Venera u Djevici podiže važnost društvenih veza i timskog rada. Petak je odličan trenutak da se povežete s pravim ljudima, zatražite podršku ili ponudite savezništvo koje će ubrzati vaše ciljeve.

Strijelac — nedelja, 21. septembar

Solarno pomračenje u Djevici donosi vam nagrade za trud – bilo da je riječ o novoj ponudi za posao, promociji ili neočekivanoj zaradi. Nedjelja će označiti prekretnicu ka većoj stabilnosti i uspehu.

Jarac — četvrtak, 18. septembar

Merkurov ulazak u Vagu ističe važnost saradnje. Iskoristite četvrtak za timski rad i povezivanje s drugima, jer zajednički napori sada donose dvostruke rezultate i otvaraju vrata novim projektima.

Vodolija — nedjelja, 21. septembar

Djevica – mladi Mjesec i pomračenje u vašem polju transformacije naglašavaju da svaki neočekivani obrt ima svrhu. Nedjelja je savršen dan da se prepustite toku promjena i poverite da vas vode ka željenoj novoj fazi.

Ribe — subota, 20. septembar

U subotu, Merkur u Vagi stupa u trigon s retrogradnim Uranom u Blizancima, pokrećući promjene u domu i porodici. Iskoristite ovaj dan da osvežite životni prostor ili se odlučite za smjelu selidbu koja će podići kvalitet vašeg života, prenosi Krstarica.

